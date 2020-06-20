Українська
$ 26,76
30,06

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Шампанское и танцы: видео из раздевалки "Шахтера" после завоевания чемпионства

20 июня, 23:43

Олег Люлька Олег Люлька

Луиш Каштру и его подопечные выплеснули эмоции после того, как досрочно стали обладателями чемпионского титула

В соцсетях появилось видео из раздевалки "Шахтера" на НСК "Олимпийский" после того, как, обыграв "Александрию" 3:2, "горняки" в тринадцатый раз в своей истории стали чемпионами Украины. Напомним, по ходу встречи дончане проигрывали 1:2, однако благодаря дублю Тете, которого Луиш Каштру выпустил на замену, "оранжево-черные" добыли волевую победу и за пять туров до финиша стали недостижимыми для "Динамо".

Реклама

На видео, попавшем в Сеть, видно, как в раздевалке "Шахтера", обнявшись, танцуют бразильский полузащитник команды Тайсон и главный тренер "горняков" Луиш Каштру, для которого это чемпионство стало первым в карьере. При этом "оранжево-черные" обливались шампанским и пели: "Чемпионы! Чемпионы! Оле! Оле! Оле!".

Читайте также: Такого в истории еще не было: названа уникальность нового чемпионства "Шахтера"

Отметим, что после душа из шампанского в раздевалке рубашка главного тренера "Шахтера" промокла насквозь, и для послематчевого интервью транслятору поединка португальскому специалисту пришлось переодеться.

INSTAGRAM

Читайте также: "Я впервые стал чемпионом за 23 года работы": португальский тренер "Шахтера" – о своем долгом пути

Реклама

Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

Как "Шахтер" обыгрывал "Александрию" в чемпионском матче

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

празднование чемпионат Украины Шахтер Донецк раздевалка ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантина
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантинаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять