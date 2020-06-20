Шампанское и танцы: видео из раздевалки "Шахтера" после завоевания чемпионства

Луиш Каштру и его подопечные выплеснули эмоции после того, как досрочно стали обладателями чемпионского титула

В соцсетях появилось видео из раздевалки "Шахтера" на НСК "Олимпийский" после того, как, обыграв "Александрию" 3:2, "горняки" в тринадцатый раз в своей истории стали чемпионами Украины. Напомним, по ходу встречи дончане проигрывали 1:2, однако благодаря дублю Тете, которого Луиш Каштру выпустил на замену, "оранжево-черные" добыли волевую победу и за пять туров до финиша стали недостижимыми для "Динамо".

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На видео, попавшем в Сеть, видно, как в раздевалке "Шахтера", обнявшись, танцуют бразильский полузащитник команды Тайсон и главный тренер "горняков" Луиш Каштру, для которого это чемпионство стало первым в карьере. При этом "оранжево-черные" обливались шампанским и пели: "Чемпионы! Чемпионы! Оле! Оле! Оле!".

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Отметим, что после душа из шампанского в раздевалке рубашка главного тренера "Шахтера" промокла насквозь, и для послематчевого интервью транслятору поединка португальскому специалисту пришлось переодеться.

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

Как "Шахтер" обыгрывал "Александрию" в чемпионском матче

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