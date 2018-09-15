4 тур чемпионата Италии: расписание и результаты

Сегодня, 12:34

Действующий чемпион Италии и лидер сезона "Ювентус" в воскресенье примет "Сассуоло"

Матч &quot;Ювентус&quot; - &quot;Сассуоло&quot; состоится в воскресенье. Фото AFP
Матч "Ювентус" - "Сассуоло" состоится в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки четвертого тура Серии А.

Суббота, 15 сентября:

16:00 "Интер" – "Парма". ТВ: Футбол 1 в 17:00

19:00 "Наполи" – "Фиорентина". ТВ: Футбол 1

21:30 "Фрозиноне" – "Сампдория". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 16 сентября:

13:30 "Рома" – "Кьево". ТВ: Футбол 2

16:00 "Дженоа" – "Болонья"

16:00 "Удинезе" – "Торино"

16:00 "Ювентус" – "Сассуоло". ТВ: Футбол 1 в 16:20

19:00 "Эмполи" – "Лацио"

21:30 "Кальяри" – "Милан". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 17 сентября:

21:30 СПАЛ – "Аталанта". ТВ: Футбол 2

Среда, 19 сентября:

18:00 "Сампдория" – "Фиорентина" (перенесенный матч 1 тура)

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 3 3 0 0 7-3 9
2  САССУОЛО 3 2 1 0 8-5 7
3  ФИОРЕНТИНА 2 2 0 0 7-1 6
4  СПАЛ 3 2 0 1 2-1 6
5  НАПОЛИ 3 2 0 1 5-6 6
6  АТАЛАНТА 3 1 1 1 7-4 4
7  ИНТЕР 3 1 1 1 5-3 4
8  ЭМПОЛИ 3 1 1 1 3-2 4
9  РОМА 3 1 1 1 5-5 4
10  ТОРИНО 3 1 1 1 3-3 4
11  УДИНЕЗЕ 3 1 1 1 3-3 4
12  КАЛЬЯРИ 3 1 1 1 3-4 4
13  САМПДОРИЯ 2 1 0 1 3-1 3
14  МИЛАН 2 1 0 1 4-4 3
15  ДЖЕНОА 2 1 0 1 5-6 3
16  ЛАЦИО 3 1 0 2 2-4 3
17  ПАРМА 3 0 1 2 3-5 1
18  БОЛОНЬЯ 3 0 1 2 0-4 1
19  ФРОЗИНОНЕ 3 0 1 2 0-5 1
20  КЬЕВО 3 0 1 2 3-9 1

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