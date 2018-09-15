4 тур чемпионата Италии: расписание и результаты
Действующий чемпион Италии и лидер сезона "Ювентус" в воскресенье примет "Сассуоло"
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки четвертого тура Серии А.
Суббота, 15 сентября:
16:00 "Интер" – "Парма". ТВ: Футбол 1 в 17:00
19:00 "Наполи" – "Фиорентина". ТВ: Футбол 1
21:30 "Фрозиноне" – "Сампдория". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 16 сентября:
13:30 "Рома" – "Кьево". ТВ: Футбол 2
16:00 "Дженоа" – "Болонья"
16:00 "Удинезе" – "Торино"
16:00 "Ювентус" – "Сассуоло". ТВ: Футбол 1 в 16:20
19:00 "Эмполи" – "Лацио"
21:30 "Кальяри" – "Милан". ТВ: Футбол 2
Понедельник, 17 сентября:
21:30 СПАЛ – "Аталанта". ТВ: Футбол 2
Среда, 19 сентября:
18:00 "Сампдория" – "Фиорентина" (перенесенный матч 1 тура)
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|2
|САССУОЛО
|3
|2
|1
|0
|8-5
|7
|3
|ФИОРЕНТИНА
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|4
|СПАЛ
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|5
|НАПОЛИ
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|6
|АТАЛАНТА
|3
|1
|1
|1
|7-4
|4
|7
|ИНТЕР
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|8
|ЭМПОЛИ
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|9
|РОМА
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|10
|ТОРИНО
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|11
|УДИНЕЗЕ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|КАЛЬЯРИ
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|13
|САМПДОРИЯ
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|14
|МИЛАН
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|15
|ДЖЕНОА
|2
|1
|0
|1
|5-6
|3
|16
|ЛАЦИО
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|17
|ПАРМА
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|18
|БОЛОНЬЯ
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|20
|КЬЕВО
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
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