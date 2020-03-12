Без Марлоса и с заменой Степаненко: стартовые составы на матч Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер"

Коноплянка тоже будет начинать на лавке запасных

Сегодня в Германии донецкий "Шахтер" проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Начало матча на "Фольксваген-Арене" в 22:00 по киевскому времени, и уже появились стартовые составы команд. А на нашем сайте идет интереснейшая мультимедийная онлайн-трансляция "Вольфсбург" – "Шахтер".

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Бросается в глаза, что Маркос Антонио и Алан Патрик, скорее всего, закроют опорную зону вместо травмированного Тараса Степаненко, а Виктор Коваленко расположится над ними среди атакующих полузащитников. Остался в запасе Марлос, вместо него игру с первых минут на правом фланге атаки начнет Тете.

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"Вольфсбург": Кастельс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Герхардт, Арнольд, Шлагер, Мехмеди, Брекало, Вегхорст.

Запасные: Перван, Клаус, Русильон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор.



"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Антонио Маркос, Патрик, Коваленко, Тете, Тайсон, Жуниор Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан.

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса "Вольфсбург" и "Шахтер" сыграют без зрителей. Также при пустых трибунах в четверг играют ЛАСК – "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" – "Базель", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон". А матчи "Севилья – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" вовсе перенесены на неопределенное время.

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