"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в Турции

В понедельник, 20 января, "Динамо" проводит второй поединок в 2020 году. В соперниках у команды Алексея Михайличенко – "Нефтчи" из Азербайджана. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Напомним, накануне "Динамо" сыграло вничью 1:1 с польской "Легией".

Стартовый состав "Динамо" на матч с "Нефтчи"

Отметим, что по ходу предыдущего спарринга "Динамо" пришлось отыгрываться. От поражения киевлян спас гол чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили.

Обзор матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

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"В эпизоде с голом в ворота "Легии" Вова Шепелев хорошо протащил мяч и увел за собой защитника. Он мне так удобно откатил, что я мог бить в одно касание. Считаю, что на 90 процентов заслуга в забитом мяче – его", – заявил после матча с "Легией" автор первого гола "Динамо" в 2020 году Георгий Цитаишвили.

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Как мы сообщали ранее, "Динамо" уже на старте года потеряло Цыганкова. У вингера, которого портал Transfermakt оценивает в 20 миллионов евро, обнаружен миозит – воспаление мышц. Впрочем, ожидается, что надолго он в лазарете не задержится.

Алексей Михайличенко – о матче с "Легией"

Соперник "Динамо" 20 января. "Нефтчи" является 8-кратным чемпионом Азербайджана, а в текущем первенстве своей страны занимает второе место. Команда Физули Мамедова уже неделю пребывает в Турции, где, как и "Динамо", готовится ко второй части сезона. Тут команда из Баку уже провела спарринг против польского ЛКС, уступив со счетом 0:4.

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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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