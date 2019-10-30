"Динамо" – "Шахтер": где смотреть центральный матч Кубка Украины

Полный список трансляций противостояния грандов украинского футбола - на ТВ и в интернете

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В среду, 30 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч грандов украинского футбола. В рамках 1/8 финала Кубка играют "Динамо" – "Шахтер". Это первое отечественное "Классико" для Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера "бело-синих". Смотреть Динамо Шахтер онлайн можно будет в трансляции на нашем сайте.

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Предыдущая встреча "Динамо" и "Шахтера" в рамках Кубка Украины состоялась весной. В апреле в харьковском противостоянии победу по пенальти одержали "горняки".

"Шахтер" – "Динамо": смотрите серию пенальти в апреле 2019-го

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер" 30 октября. Фаворитом матча "Динамо" – "Шахтер" на НСК называют "горняков". На попадание в 1/4 финала дончан аналитики дают 66 процентов (коэффициент – 1.47), а на выход в четвертьфинал киевлян – 34 процента (коэффициент – 2.85). При этом, впрочем, наиболее реальным счетом основного времени аналитики букмекерских контор называют 1:1. На такой результат установлен коэффициент 7.20. Если этот вариант подтвердится, нас будет ждать дополнительное время и, вероятно, серия пенальти.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер". Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2. Также центральный матч 1/8 финала Кубка Украины будут транслировать YouTube каналы FootballHub и киевского "Динамо".

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Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Шахтер" в Суперкубке-2019

"Динамо" – "Шахтер": сравнение составов. По оценкам портала Transfermarkt, состав "Шахтера" – почти на 40 млн евро дороже кадровой обоймы "Динамо". Стоимость игроков донецкой команды оценивается с 137 миллионов евро, киевской – в 98 миллионов.

Артем Беседин / Фото: Facebook

Статистика "Динамо" перед 1/8 Кубка Украины

Лидеры по игровому времени в УПЛ: Цыганков – 929 минут, Миколенко – 884, Кадар – 847

Лидеры по количеству матчей в УПЛ: Циганков – 12, Де Пена – 11

Бомбардиры: Беседин – 5, Цыганков, Де Пена, Вербич – по 4

Ассистенты: Цыганков – 4, Миколенко – 3, Де Пена, Сидорчук – по 2

Лидеры по желтым карточка: Де Пена, Беседин – по 4, Гармаш, Бурда – по 3

Дисквалифицированные: нет

Статистика "Шахтера" перед 1/8 Кубка Украины

Лидеры по игровому времени в УПЛ: Пятов – 1080 минут, Исмаили – 980, Мораес – 944

Лидеры по количеству матчей в УПЛ: Пятов, Мораес, Марлос – по 12

Бомбардиры: Мораес – 11, Марлос, Тайсон – по 6

Ассистенты: Тайсон – 6, Мораес – 4, Исмаили – 3

Лидеры по желтым карточкам: Степаненко – 5, Тайсон, Мораес, Алан Патрик – по 3

Дисквалифицированные: Алан Патрик

Напомним, накануне стало известно, что у легионера "Динамо" Жерсона Родригеса случился конфликт с Буяльским:партнерам пришлось их разнимать. Лидер сборной Люксембурга, с августа выступающий за киевлян, посетовал на агрессивность украинцев.

Также сообщалось, что в "Динамо" придут новые легионеры. Президент киевского клуба благословил Евгения Красникова на подготовку зимних трансферов. Ранее Красников, занимающий в столичном клубе пост вице-президента, уже привозил в Киев бразильцев – Че Че, Буэно и Сидклея. Однако никто из них в "Динамо" не заиграл.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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