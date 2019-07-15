Две недели до Суперкубка: "Шахтер" показал основу на "Динамо", а Хацкевичу не хватает игрока за 20 млн евро

Уже 28 июля гранды украинского футбола поспорят в Одессе за первый трофей нового сезона

Караваев на австрийском сборе забил один мяч за "Динамо". Фото: Facebook

Наши футбольные гранды завершили зарубежную часть своих предсезонных сборов и продолжат подготовку к старту нового сезона в Украине. "Шахтер", вернувшийся из Австрии еще в пятницу, после двух дней отдыха сегодня приступит к тренировкам на базе в Святошино. Там же подопечные Луиша Каштру проведут еще два спарринга – в пятницу с дебютантом УПЛ "Колосом" (Коваливка), на следующий день – с земляками из "Олимпика".

"Мы еще достаточно далеки от идеала, но с каждым днем будет все лучше и лучше. До начала чемпионата должны прогрессировать, и, вне всяких сомнений, сделаем это. Будем полностью готовы к первому официальному матчу", – заявил главный тренер дончан Луиш Каштру в интервью клубной пресс-службе. По признанию нового рулевого "оранжево-черных", он уже определился с основным составом на сезон: "Сборы для того и существуют, чтобы тренеры лучше познакомились с игроками. С каждым разом возникает все более конкретная идея, что могут исполнители, которые есть в команде. Если вы спросите, какой состав я предпочел бы сегодня, у меня есть ответ".

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И хотя португальский специалист обошелся без уточнений, нетрудно предположить, что основа "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины с "Динамо" 28 июля будет максимально приближена к составу, начинавшему последний спарринг австрийских сборов с кипрским АПОЭЛ: Пятов – Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Коваленко, Алан Патрик, Соломон – Мораес. Плюс Тайсон и Кривцов, которым тогда дали отдохнуть. Вместо, например, Матвиенко и Соломона.

"Динамо" же вернулось домой из Австрии вчера, накануне завершив игровую программу сборов нулевой ничьей с середняком Чемпионшипа "Брентфордом" (0:0). Для киевлян это был первый спарринг нынешнего межсезонья без забитых мячей (кстати, как и товарняк с АПОЭЛ для "горняков", 0:1).

Подводя итоги сборов, коуч "Динамо" Александр Хацкевич признался: "К сожалению, нам не удалось реализовать весь план – погода внесла коррективы. Два занятия мы вообще пропустили: из-за постоянных дождей поле не выдерживало нагрузки. Что касается комплектации команды, хотелось бы, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. У того же Русина существуют проблемы со спиной, и он не всегда может работать со 100% готовностью. Так что, в атаке нуждаемся в усилении".

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Отметим также, что в течение всех двух недель, что "Динамо" находилось в Австрии, лидер киевлян и самый дорогой, по оценкам Transfermarkt, украинский футболист Виктор Цыганков занимался по индивидуальной программе. В самом начале сборов, после медицинских тестов у него было выявлено микроповреждение, из-за чего игроку стоимостью 20 млн евро пришлось работать под присмотром врачей и физиотерапевта. "Нам его очень не хватало, – посетовал Хацкевич. – Но, зная Виктора, скажу, что ему достаточно и 10-12 дней для подготовки к сезону. Он может даже и через игры набирать свои лучшие кондиции".

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Со среды "Динамо" начнет работать в режиме двухразовых тренировок. А в воскресенье на своей базе в Конча-Заспе "бело-синие" проведут сразу два спарринга: утром с "Оболонь-Бровар", вечером – с тем же "Колосом".

Как сообщалось ранее, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. В нее вошли два игрока из "Шахтера" и один - из "Динамо". "На молодежном чемпионат мира мне понравилась пара центральных защитников - Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился также Даниил Cикан. По моему мнению, он - будущее украинского футбола", - заявил Маркевич.

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