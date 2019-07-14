От Мораеса до Тете: крутая подборка голов "Шахтера" на летних сборах

Лучшим бомбардиром летних сборов стал нападающий Жуниор Мораес

Донецкий Шахтер представил подборку всех голо на летних тренировочных сборах. В Германии и Австрии чемпион Украины провел 7 спаррингов и забил соперникам 12 мячей. Самыми результативными были матчи "горняков" с "Лудогорцем" (3:0) и "Пролетером" (3:0), по 2 мяча команда Луиша Каштру забивала "Копенгагену" (2:1) и "Вольфсбергеру" (2:0). а в заключительном матче на сборах "Шахтер" проиграл на сборах самому титулованному клубу Кипра. АПОЭЛ вырвал победу над "горняками" в самом конце матча.

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Лучшим бомбардиром сборов стал Жуниор Мораес – на его счету 3 гола. Даниил Сикан, Тете и Алан Патрик отправили в ворота соперников по 2 мяча. Еще по разу отличились Густаво Бланко Лещук, Богдан Бутко и Виктор Коваленко.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

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