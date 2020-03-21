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Еще один игрок "Ювентуса" сбежал из Италии, несмотря на карантин

21 марта, 21:32

Александр Трикиша

Футболист получил разрешение от клуба вернуться в Бразилию

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста стал последним игроком туринского клуба, покинувшим Италию до окончания 14-дневного карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Источники утверждают, что Дуглас Коста получил разрешение от клуба вернуться в Бразилию, сообщает Football Italia.

Ранее нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин решил не соблюдать карантин, когда ему разрешили вылететь в Аргентину. Италию покинули также полузащитники туринцев Миралем Пьянич и Сами Хедира.

Сегодня стало известно, что звезда "Ювентуса" сдал положительный тест на коронавирус: его девушка тоже заразилась. Пауло Дибала и его девушка находятся у себя дома на карантине.

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Это уже третий случай заболевания в "Ювентусе". Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Кстати, мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. Сейчас португалец находится на карантине на Мадейре.

Смотрите, как Дуглас Коста забивает за "Ювентус":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин чемпионат Италии Ювентус Турин Дуглас Коста коронавирус

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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