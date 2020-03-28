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"Это меньшее из того, что можно сделать": игрок "Барселоны" помог жителям Уругвая во время коронавируса

28 марта, 15:05

Максим Перепелица

Луис Суарес передал 500 корзин с продуктами для семей нуждающихся

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес помог нуждающимся в родном Уругвае в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. 33-летний футболист в пятницу передал 500 корзин с продуктами и предметами первой необходимости 500 семьям в районе Монтевидео – Касавалье. На следующей неделе Суарес поможет семьям из других районов.

"Это меньшее из того, что можно сделать для людей, которые сильно нуждаются", – сказал Суарес.

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Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане. Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. В США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек. Вашингтон предпринял ряд экстренных мер для спасения собственной экономики в условиях пандемии.

Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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Барселона чемпионат Испании Луис Суарес коронавирус

Источник: Marca

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