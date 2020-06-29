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Фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство, затягиваясь белым порошком с полицейской фуражки: видео

29 июня, 14:15

Олег Люлька Олег Люлька

В Сети появились скандальные кадры того, как болельщики "красных" отмечали первый за 30 лет титул чемпионов Англии

Празднование фанатами "Ливерпуля" первого за 30 лет чемпионства Англии обрастает новыми подробностями. В Сети появилось видео, как два болельщика мерсисайдцев, отмечая на улицах города долгожданный титул своей любимой команды, затягиваются белым порошком... с полицейской фуражки.

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Ранее мы писали, что фанаты "Ливерпуля" бурно отпраздновали чемпионство. Многие болельщики не сдерживали себя – нарушали общественный порядок на улицах города и оставили после себя горы мусора возле домашней арены команды "Энфилд Роуд". При этом 10 болельщиков "красных" было задержано.

Позже "Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса. Клуб осудил поведение болельщиков, которые во время празднования чемпионства "решили игнорировать руководство по социальному дистанцированию и рискнули общественной безопасностью".

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Добавим, что мэр Ливерпуля издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков. Причиной стало начавшееся возгорание в одном из главных исторических зданий города – "Ливерпуль билдинг". Одной из распространенных версий причин пожара считают фейерверки и петарды, запускаемые фанатами "Ливерпуля".

Напомним, что "Ливерпуль" стал победителем английской Премьер-лиги за семь туров до конца сезона. Для мерсисайдцев этот национальный титул стал первым с 1990 года. Как мы сообщали ранее, Зинченко устроит "Ливерпулю" чемпионский коридор.

Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство-2020

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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болельщики фанаты чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

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