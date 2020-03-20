В МИД подтвердили смерть от коронавируса второй украинки в Италии: что известно

Украинские дипломаты установили связь с больницей и проинформировали родственников

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о смерти еще одной украинки от коронавируса в Италии. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает УНН.

"К сожалению информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года", – сообщил собеседник.

По его словам, украинские дипломаты установили связь с больницей и проинформировали родственников погибшей украинки.

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Ранее глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.

Как известно, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

Согласно последним данным, число умерших в Италии составило 3405 человек, таким образом, в этой стране летальных исходов больше, чем к настоящему моменту зарегистрировано в Китае, – 3245.

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