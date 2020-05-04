Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах

Карантин в стране продлен до 22 мая, но команды смогут возобновить подготовку десятью днями ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров сообщил, что с 11 мая будут смягчены карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, будут разрешены тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. При этом карантин в Украине продлен до 22 мая.

Напомним, возобновить чемпионат Украины по футболу планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".При этом ожидается, что заключительный из 9 туров доигровки состоится 11 июля, а финал Кубка страны – 15 июля.

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"Динамо" – тренировка / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что без негативного теста на коронавирус в УПЛ нельзя будет выйти на поле.Тестирование перед возобновлением футбольного чемпионата будет обязательным для игроков, тренеров, работников клубов и судей.

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Также сообщалось, что чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу безопасности. Такую идею на рассмотрение Премьер-лиги выдвинул генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Смотрите, как украинские спортсмены во время карантина тренируются на дому

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