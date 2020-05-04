Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах

4 мая, 15:50

Олег Люлька

Карантин в стране продлен до 22 мая, но команды смогут возобновить подготовку десятью днями ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров сообщил, что с 11 мая будут смягчены карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, будут разрешены тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. При этом карантин в Украине продлен до 22 мая.

Напомним, возобновить чемпионат Украины по футболу планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".При этом ожидается, что заключительный из 9 туров доигровки состоится 11 июля, а финал Кубка страны – 15 июля.

"Шахтер" – тренировка

Реклама

"Шахтер" – тренировка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Динамо" – тренировка

"Динамо" – тренировка / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что без негативного теста на коронавирус в УПЛ нельзя будет выйти на поле.Тестирование перед возобновлением футбольного чемпионата будет обязательным для игроков, тренеров, работников клубов и судей.

Реклама

Читайте также: Самый дорогой форвард "Динамо" во время карантина провел тренировку на крыше киевского дома

Также сообщалось, что чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу безопасности. Такую идею на рассмотрение Премьер-лиги выдвинул генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Смотрите, как украинские спортсмены во время карантина тренируются на дому

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт карантин чемпионат Украины Кабинет министров

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...