Клубы должны платить за поведение фанов и шрамы, которые не стереть: звезда футбола борется с расизмом

Кевин-Принс Боатенг и Франк Рибери / Фото: Twitter

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В свете участившихся в футболе скандалов на почве расизма полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг заявил, что создаст организацию по борьбе с этим неприятным явлением. Ранее мы писали о новом расистском скандале в Нидерландах: игрок после оскорблений ушел с поля, а вернувшись – забил.

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"Недостаточно просто предотвратить допуск части фанатов на стадионы после оскорблений в адрес Марио Балотелли, – отметил чемпион Италии и Испании в интервью Corriere della Sera. – Я надеюсь, что публика кое-чему научилась и больше не повторит определенное поведение. Нужно запрещать им приходить на стадионы. Клубы должны платить за поведение своих фанатов. А при необходимости нужно наказывать клубы вычетом очков. Кампании "Нет расизму" недостаточно. Я создам свою кампанию в 2020 году. Я организую группу с мероприятиями с участием других игроков. Мне это надоело. Люди не понимают, что чувствуют Балотелли, Боатенг или Калиду Кулибали, когда возвращаются домой. Мы одиноки. Я схожу с ума, когда слышу такого рода комментарии: "Ну и что, вы зарабатываете 5 миллионов евро". На тебе остаются шрамы, которые ты не можешь стереть".



Боатенг и Балотелли

Мы также сообщали орасизме со стороны ультрас "Динамо" в адрес игроков "Шахтера".

Расизмом на "украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело. Оно находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

При этом сами ультрас "Динамо", комментируя обвинения в расизме, заявили: "Это была акция в поддержку пятнистых сов. Как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные".

Смотрите скандальный эпизод с участием Тайсона в матче с "Динамо" – 1:0

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