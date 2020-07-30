"Луческу не сказал про "Динамо" ни одного плохого слова": Суркис пожурил Блохина, представляя Мирчу

В ходе презентации нового тренера "Динамо" Мирчи Луческу, состоявшейся в четверг в онлайн-формате, президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал о задачах, которые стоят перед 75-летним румынским специалистом. При этом Суркис отметил, что в бытность работы в "Шахтере" "Луческу не сказал про "Динамо" ни одного плохого слова", а также президент "Динамо" пожурил Олега Блохина, правда, не называя при этом его имя.

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"Мы ставим задачи только завоевывать первое место и Кубки. Работали тренеры в более благоприятных условиях, они занимали 4-е место, при самых больших затратах на покупки. Вы помните это, – отметил антирекорд Олега Блохина в чемпионате-2014 Игорь Суркис. – А бывало, что приходили тренеры, усиливали пару позиций – команда выигрывала "золото", как при Семине. Это футбол, стечение обстоятельств. Удача все равно нужна. Но ставить задачу Мирче нет смысла, у него в крови побеждать во всех матчах и турнирах".

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Мы сделали свой выбор. Такую фигуру непросто пригласить в Украину сегодня. Хорошо, что он был в творческом отпуске, мы к нему обратились. Не смотрим на те вещи, на которые многие обращают внимание. Он не сказал про "Динамо" ни одного плохого слова. Он (работая в "Шахтере") высказывал недовольство ФФУ. Тренер всегда будет отстаивать интересы своей команды. Это происходит во всем цивилизованном мире", – сказал Игорь Суркис

Отметим, что на днях Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо". Обладатель "Золотого мяча"-1975 признался, что теперь не будет болеть за столичный клуб.

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Ранее Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни стало. Новый наставник киевлян намерен исключить частые мышечные травмы динамовцев, с которыми он почти не сталкивался в "Шахтере".

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