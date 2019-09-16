"МанСити" грозит убийством "Шахтеру" в Лиге чемпионов: эхо горячего футбольного уикенда в Европе

"МанСити" перед визитом в Харьков на матч ЛЧ против "Шахтера" впервые в этом сезоне проиграл. Команда Гвардиолы неожиданно была повержена в Норвиче – 2:3. Эта и другие сенсации – в обзоре главных событий футбольного уикенда в ведущих чемпионатах Европы.
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Первый гол в матче с "Норвичем" "горожане" пропустили от Маклина, когда тот выиграл борьбу в воздухе при стандарте у Стерлинга и Родри. Второй стал следствием контратаки "канареек" и несогласованности действий защитников "Сити". Еще до перерыва Агуэро отыграл один мяч, но в начале второго тайма Пукки снова увеличил преимущество "Норвича", когда партнер обокрал Отаменди прямо у чужой штрафной и выкатил ему под удар впритык. Дебютного гола Родри в концовке не хватило для спасения. Чемпион Англии проиграл в Премьер-лиге впервые за 19 матчей, пропустив 3 гола впервые с прошлого декабря.
На этом прервалась и 26-матчевая серия Зинченко в АПЛ – ранее, когда он был на поле, "горожане" не проигрывали. После 5 туров они отстают от "Ливерпуля" на 5 очков и Гвардиола позволил себе сарказм на этот счет: "Поздравляю "Ливерпуль". Ты чемпион! Правда, сейчас только сентябрь. А вообще не стоит ожидать, что мы каждый раз будем набирать по 100 очков. Мы восстановимся и вернемся". А Родри позволил себе угрожать "Шахтеру": "Когда проигрываешь такие матчи, как мы "Норвичу", то в следующих убиваешь соперников. Это мы и собираемся сделать в следующем матче – убить нашего соперника. Пеп рассказывал нам об этой команде, мы не имеем права проиграть".
"Ливерпуль" остается единственным, кто не потерял ни одного очка. На этот раз бит "Ньюкасл" – 3:1, дубль Мане и гол Салаха. "Челси" обыграло "Вулверхэмптон" 5:2, а Тэмми Абрахам стал первым футболистом в истории АПЛ, кто в одном матче оформил хет-трик и забил в свои ворота. Интересно, что все голы "синих" в этом сезоне (11) забили англичане, которые младше 21 года.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|5
|0
|0
|15-4
|15
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|16-6
|10
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|5
|2
|2
|1
|11-6
|8
|4
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|2
|2
|1
|8-4
|8
|5
|ЛЕСТЕР
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|6
|ЧЕЛСИ
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|7
|АРСЕНАЛ
|5
|2
|2
|1
|8-8
|8
|8
|БОРНМУТ
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|9
|ВЕСТ ХЭМ
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|10
|САУТГЕМПТОН
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|11
|ЭВЕРТОН
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|5
|2
|1
|2
|3-6
|7
|13
|НОРВИЧ
|5
|2
|0
|3
|9-12
|6
|14
|БЕРНЛИ
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|15
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|16
|БРАЙТОН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|17
|НЬЮКАСЛ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|19
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|5
|0
|3
|2
|6-10
|3
|20
|УОТФОРД
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
ИТАЛИЯ. Маурицио Сарри, выздоровев от пневмонии, впервые руководил "Ювентусом" с тренерского места в матче против "Фиорентины" - но лишь 0:0. После игры пожаловался: "Играть во Флоренции в 15:00 или в 20:45 - большая разница. Из-за жары у моих футболистов не получалось дриблинговать". А новый владелец "фиалок" Рокко Комиссо радовался: "Вы видели, как Рибери сыграл в свои 36?! Да он действовал лучше Роналду! Дайте мне время, и я помогу "Фиорентине" что-нибудь выиграть".
В данный момент серия флорентийцев без побед составляет уже 17 матчей. "Интер" минимально обыграл "Удинезе" (1:0) и возглавил турнирную таблицу. Тренер "нерадзурри" Антонио Конте "передал привет" Сарри по поводу его жалоб на жару: "Кое-кто должен успокоиться - теперь он в сильной команде. Иначе сейчас начнем сравнивать бухгалтерию и зарплатные ведомости". "Аталанта" увезла гостевую победу над "Дженоа" - 2:1, пропустив на 91-й и забив на 95-й минуте (Сапата), Малиновский просидел в запасе.
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|БОЛОНЬЯ
|3
|2
|1
|0
|6-4
|7
|3
|ЮВЕНТУС
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4
|НАПОЛИ
|3
|2
|0
|1
|9-7
|6
|5
|ТОРИНО
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|6
|АТАЛАНТА
|3
|2
|0
|1
|7-6
|6
|7
|МИЛАН
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|8
|РОМА
|3
|1
|2
|0
|8-6
|5
|9
|ЛАЦИО
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|10
|ДЖЕНОА
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|11
|ВЕРОНА
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|12
|САССУОЛО
|3
|1
|0
|2
|7-7
|3
|13
|КАЛЬЯРИ
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|14
|ПАРМА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|БРЕШИА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|16
|СПАЛ
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|17
|УДИНЕЗЕ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|18
|ФИОРЕНТИНА
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|19
|ЛЕЧЧЕ
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20
|САМПДОРИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
ИСПАНИЯ. "Барселона" уничтожила "Валенсию" (5:2) в дебютном матче у руля "летучих мышей" Альберта Селадеса. Он заменил Марселино, который поругался с руководством клуба. 16-летний Ансу Фати отметился голом и ассистом, став самым молодым футболистом в истории Примеры, кому это удалось в одном матче. "Мне все равно, что его сравнивают с Месси. Главное, чтобы эта история не превратилась в шар, который лопнет от переизбытка воздуха", - заявил коуч "Барсы" Эрнесто Вальверде.
Луис Суарес оформил дубль, забив впервые в этом сезоне. Один из голов посвятил умершей от рака дочери Луиса Энрике. Первыми результативными действиями в "Барсе" отметился де Йонг (гол+пас). "Атлетико" потерпело первое поражение – от "Реал Сосьедада" (0:2). Симеоне: "Меня все беспокоит, и атака, и защита. Но мы знаем, куда должны двигаться".
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|АТЛЕТИКО
|4
|3
|0
|1
|5-4
|9
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|4
|АТЛЕТИК
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|5
|БАРСЕЛОНА
|4
|2
|1
|1
|12-7
|7
|6
|ГРАНАДА
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|7
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8
|ЛЕВАНТЕ
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|ОСАСУНА
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|10
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|4
|1
|2
|1
|10-8
|5
|11
|АЛАВЕС
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|12
|ВАЛЬЯДОЛИД
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|13
|ВАЛЕНСИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|14
|МАЛЬОРКА
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|15
|БЕТИС
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|16
|СЕЛЬТА
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|17
|ЭСПАНЬОЛ
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|18
|ХЕТАФЕ
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|19
|ЭЙБАР
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|20
|ЛЕГАНЕС
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
ГЕРМАНИЯ. "Вольфсбург" в ожидании визита "Александрии" на матч ЛЕ расписал ничью с "Фортуной" (1:1). Перед голом в ворота "волков" мяч вышел за боковую линию. Но рефери даже после просмотра повтора его засчитал. Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: "Я всегда ищу проблемы в себе и своей команде, а не в других. Мы должны были защитить свои ворота в той атаке". Между тем Юлиан Наггельсман хотел сделать больно "Баварии", и его "Лейпциг" таки отобрал очки у мюнхенцев (1:1).
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|2
|БОРУССИЯ Д
|4
|3
|0
|1
|13-5
|9
|3
|ФРАЙБУРГ
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|4
|БАВАРИЯ
|4
|2
|2
|0
|12-4
|8
|5
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|6
|ШАЛЬКЕ
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|7
|БОРУССИЯ М
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|БАЙЕР
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|10
|ВЕРДЕР
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|11
|ФОРТУНА Д
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|12
|УНИОН БЕРЛИН
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|13
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|14
|АУГСБУРГ
|4
|1
|1
|2
|6-10
|4
|15
|КЕЛЬН
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|16
|МАЙНЦ
|4
|1
|0
|3
|4-13
|3
|17
|ПАДЕРБОРН
|4
|0
|1
|3
|5-12
|1
|18
|ГЕРТА
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
ФРАНЦИЯ. Неймар сыграл первый матч за ПСЖ в этом сезоне и принес команде победу над "Страсбуром", забив в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя (1:0). В течение игры болельщики освистывали и оскорбляли его. А еще растянули надпись с обращением к его отцу-агенту: "Неймар-старший, продай своего сына в Вила Мимоса". (Район проституток в Рио). Неймар: "Мне придется играть каждый матч, будто на выезде. Это какой-то позор, но я ничего не имею против фанатов. Даже понимаю их. Все знали, что я хотел уйти, и повторяю это сейчас. Но страница перевернута, я - игрок ПСЖ".
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2
|РЕНН
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|3
|НАНТ
|5
|3
|1
|1
|5-3
|10
|4
|МАРСЕЛЬ
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|5
|ЛИЛЛЬ
|5
|3
|0
|2
|7-5
|9
|6
|НИЦЦА
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|7
|АНЖЕ
|5
|3
|0
|2
|9-9
|9
|8
|ЛИОН
|5
|2
|2
|1
|12-4
|8
|9
|БОРДО
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|10
|ТУЛУЗА
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|11
|РЕЙМС
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|13
|БРЕСТ
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|14
|НИМ
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|15
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|16
|АМЬЕН
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|17
|МЕЦ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|18
|СТРАСБУР
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|19
|МОНАКО
|5
|0
|2
|3
|7-14
|2
|20
|ДИЖОН
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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