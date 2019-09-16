"МанСити" грозит убийством "Шахтеру" в Лиге чемпионов: эхо горячего футбольного уикенда в Европе

Желтый "Норвич" устоял перед "МанСити" / Фото: AFP

"МанСити" перед визитом в Харьков на матч ЛЧ против "Шахтера" впервые в этом сезоне проиграл. Команда Гвардиолы неожиданно была повержена в Норвиче – 2:3. Эта и другие сенсации – в обзоре главных событий футбольного уикенда в ведущих чемпионатах Европы.

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Первый гол в матче с "Норвичем" "горожане" пропустили от Маклина, когда тот выиграл борьбу в воздухе при стандарте у Стерлинга и Родри. Второй стал следствием контратаки "канареек" и несогласованности действий защитников "Сити". Еще до перерыва Агуэро отыграл один мяч, но в начале второго тайма Пукки снова увеличил преимущество "Норвича", когда партнер обокрал Отаменди прямо у чужой штрафной и выкатил ему под удар впритык. Дебютного гола Родри в концовке не хватило для спасения. Чемпион Англии проиграл в Премьер-лиге впервые за 19 матчей, пропустив 3 гола впервые с прошлого декабря.

На этом прервалась и 26-матчевая серия Зинченко в АПЛ – ранее, когда он был на поле, "горожане" не проигрывали. После 5 туров они отстают от "Ливерпуля" на 5 очков и Гвардиола позволил себе сарказм на этот счет: "Поздравляю "Ливерпуль". Ты чемпион! Правда, сейчас только сентябрь. А вообще не стоит ожидать, что мы каждый раз будем набирать по 100 очков. Мы восстановимся и вернемся". А Родри позволил себе угрожать "Шахтеру": "Когда проигрываешь такие матчи, как мы "Норвичу", то в следующих убиваешь соперников. Это мы и собираемся сделать в следующем матче – убить нашего соперника. Пеп рассказывал нам об этой команде, мы не имеем права проиграть".

"Ливерпуль" остается единственным, кто не потерял ни одного очка. На этот раз бит "Ньюкасл" – 3:1, дубль Мане и гол Салаха. "Челси" обыграло "Вулверхэмптон" 5:2, а Тэмми Абрахам стал первым футболистом в истории АПЛ, кто в одном матче оформил хет-трик и забил в свои ворота. Интересно, что все голы "синих" в этом сезоне (11) забили англичане, которые младше 21 года.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 15-4 15 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 16-6 10 3 ТОТТЕНХЭМ 5 2 2 1 11-6 8 4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 2 2 1 8-4 8 5 ЛЕСТЕР 5 2 2 1 6-4 8 6 ЧЕЛСИ 5 2 2 1 11-11 8 7 АРСЕНАЛ 5 2 2 1 8-8 8 8 БОРНМУТ 5 2 1 2 8-9 7 9 ВЕСТ ХЭМ 4 2 1 1 6-7 7 10 САУТГЕМПТОН 5 2 1 2 5-6 7 11 ЭВЕРТОН 5 2 1 2 5-7 7 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 1 2 3-6 7 13 НОРВИЧ 5 2 0 3 9-12 6 14 БЕРНЛИ 5 1 2 2 6-7 5 15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 5 1 2 2 5-6 5 16 БРАЙТОН 5 1 2 2 5-8 5 17 НЬЮКАСЛ 5 1 1 3 4-8 4 18 АСТОН ВИЛЛА 4 1 0 3 4-6 3 19 ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 0 3 2 6-10 3 20 УОТФОРД 5 0 2 3 4-10 2

ИТАЛИЯ. Маурицио Сарри, выздоровев от пневмонии, впервые руководил "Ювентусом" с тренерского места в матче против "Фиорентины" - но лишь 0:0. После игры пожаловался: "Играть во Флоренции в 15:00 или в 20:45 - большая разница. Из-за жары у моих футболистов не получалось дриблинговать". А новый владелец "фиалок" Рокко Комиссо радовался: "Вы видели, как Рибери сыграл в свои 36?! Да он действовал лучше Роналду! Дайте мне время, и я помогу "Фиорентине" что-нибудь выиграть".

В данный момент серия флорентийцев без побед составляет уже 17 матчей. "Интер" минимально обыграл "Удинезе" (1:0) и возглавил турнирную таблицу. Тренер "нерадзурри" Антонио Конте "передал привет" Сарри по поводу его жалоб на жару: "Кое-кто должен успокоиться - теперь он в сильной команде. Иначе сейчас начнем сравнивать бухгалтерию и зарплатные ведомости". "Аталанта" увезла гостевую победу над "Дженоа" - 2:1, пропустив на 91-й и забив на 95-й минуте (Сапата), Малиновский просидел в запасе.

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Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 3 3 0 0 7-1 9 2 БОЛОНЬЯ 3 2 1 0 6-4 7 3 ЮВЕНТУС 3 2 1 0 5-3 7 4 НАПОЛИ 3 2 0 1 9-7 6 5 ТОРИНО 2 2 0 0 5-3 6 6 АТАЛАНТА 3 2 0 1 7-6 6 7 МИЛАН 3 2 0 1 2-1 6 8 РОМА 3 1 2 0 8-6 5 9 ЛАЦИО 3 1 1 1 5-3 4 10 ДЖЕНОА 3 1 1 1 6-6 4 11 ВЕРОНА 3 1 1 1 2-2 4 12 САССУОЛО 3 1 0 2 7-7 3 13 КАЛЬЯРИ 3 1 0 2 4-4 3 14 ПАРМА 3 1 0 2 4-5 3 15 БРЕШИА 3 1 0 2 4-5 3 16 СПАЛ 3 1 0 2 4-5 3 17 УДИНЕЗЕ 3 1 0 2 2-4 3 18 ФИОРЕНТИНА 3 0 1 2 4-6 1 19 ЛЕЧЧЕ 2 0 0 2 0-5 0 20 САМПДОРИЯ 3 0 0 3 1-9 0

ИСПАНИЯ. "Барселона" уничтожила "Валенсию" (5:2) в дебютном матче у руля "летучих мышей" Альберта Селадеса. Он заменил Марселино, который поругался с руководством клуба. 16-летний Ансу Фати отметился голом и ассистом, став самым молодым футболистом в истории Примеры, кому это удалось в одном матче. "Мне все равно, что его сравнивают с Месси. Главное, чтобы эта история не превратилась в шар, который лопнет от переизбытка воздуха", - заявил коуч "Барсы" Эрнесто Вальверде.

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Луис Суарес оформил дубль, забив впервые в этом сезоне. Один из голов посвятил умершей от рака дочери Луиса Энрике. Первыми результативными действиями в "Барсе" отметился де Йонг (гол+пас). "Атлетико" потерпело первое поражение – от "Реал Сосьедада" (0:2). Симеоне: "Меня все беспокоит, и атака, и защита. Но мы знаем, куда должны двигаться".

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 4 3 1 0 5-1 10 2 АТЛЕТИКО 4 3 0 1 5-4 9 3 РЕАЛ МАДРИД 4 2 2 0 9-6 8 4 АТЛЕТИК 4 2 2 0 4-1 8 5 БАРСЕЛОНА 4 2 1 1 12-7 7 6 ГРАНАДА 4 2 1 1 9-5 7 7 РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 2 1 1 4-3 7 8 ЛЕВАНТЕ 4 2 0 2 6-5 6 9 ОСАСУНА 4 1 3 0 4-3 6 10 ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 1 2 1 10-8 5 11 АЛАВЕС 4 1 2 1 2-2 5 12 ВАЛЬЯДОЛИД 4 1 2 1 4-5 5 13 ВАЛЕНСИЯ 4 1 1 2 5-7 4 14 МАЛЬОРКА 4 1 1 2 2-4 4 15 БЕТИС 4 1 1 2 6-9 4 16 СЕЛЬТА 4 1 1 2 3-6 4 17 ЭСПАНЬОЛ 4 1 1 2 2-6 4 18 ХЕТАФЕ 4 0 3 1 3-4 3 19 ЭЙБАР 4 0 1 3 4-7 1 20 ЛЕГАНЕС 4 0 0 4 1-7 0

ГЕРМАНИЯ. "Вольфсбург" в ожидании визита "Александрии" на матч ЛЕ расписал ничью с "Фортуной" (1:1). Перед голом в ворота "волков" мяч вышел за боковую линию. Но рефери даже после просмотра повтора его засчитал. Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: "Я всегда ищу проблемы в себе и своей команде, а не в других. Мы должны были защитить свои ворота в той атаке". Между тем Юлиан Наггельсман хотел сделать больно "Баварии", и его "Лейпциг" таки отобрал очки у мюнхенцев (1:1).

Турнирная таблица чемпионата Германии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 4 3 1 0 10-3 10 2 БОРУССИЯ Д 4 3 0 1 13-5 9 3 ФРАЙБУРГ 4 3 0 1 10-3 9 4 БАВАРИЯ 4 2 2 0 12-4 8 5 ВОЛЬФСБУРГ 4 2 2 0 7-3 8 6 ШАЛЬКЕ 4 2 1 1 8-4 7 7 БОРУССИЯ М 4 2 1 1 5-4 7 8 БАЙЕР 4 2 1 1 6-7 7 9 АЙНТРАХТ Ф 4 2 0 2 5-5 6 10 ВЕРДЕР 4 2 0 2 8-9 6 11 ФОРТУНА Д 4 1 1 2 6-7 4 12 УНИОН БЕРЛИН 4 1 1 2 5-8 4 13 ХОФФЕНХАЙМ 4 1 1 2 3-6 4 14 АУГСБУРГ 4 1 1 2 6-10 4 15 КЕЛЬН 4 1 0 3 4-7 3 16 МАЙНЦ 4 1 0 3 4-13 3 17 ПАДЕРБОРН 4 0 1 3 5-12 1 18 ГЕРТА 4 0 1 3 3-10 1

ФРАНЦИЯ. Неймар сыграл первый матч за ПСЖ в этом сезоне и принес команде победу над "Страсбуром", забив в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя (1:0). В течение игры болельщики освистывали и оскорбляли его. А еще растянули надпись с обращением к его отцу-агенту: "Неймар-старший, продай своего сына в Вила Мимоса". (Район проституток в Рио). Неймар: "Мне придется играть каждый матч, будто на выезде. Это какой-то позор, но я ничего не имею против фанатов. Даже понимаю их. Все знали, что я хотел уйти, и повторяю это сейчас. Но страница перевернута, я - игрок ПСЖ".

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 5 4 0 1 11-2 12 2 РЕНН 5 3 1 1 6-3 10 3 НАНТ 5 3 1 1 5-3 10 4 МАРСЕЛЬ 5 3 1 1 7-6 10 5 ЛИЛЛЬ 5 3 0 2 7-5 9 6 НИЦЦА 5 3 0 2 8-7 9 7 АНЖЕ 5 3 0 2 9-9 9 8 ЛИОН 5 2 2 1 12-4 8 9 БОРДО 5 2 2 1 7-5 8 10 ТУЛУЗА 5 2 2 1 6-7 8 11 РЕЙМС 5 2 1 2 4-2 7 12 МОНПЕЛЬЕ 5 2 1 2 4-4 7 13 БРЕСТ 5 1 3 1 3-5 6 14 НИМ 5 1 2 2 6-7 5 15 СЕНТ-ЭТЬЕН 5 1 2 2 5-8 5 16 АМЬЕН 5 1 1 3 5-8 4 17 МЕЦ 5 1 1 3 4-8 4 18 СТРАСБУР 5 0 3 2 3-6 3 19 МОНАКО 5 0 2 3 7-14 2 20 ДИЖОН 5 0 1 4 1-7 1

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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