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"МанСити" грозит убийством "Шахтеру" в Лиге чемпионов: эхо горячего футбольного уикенда в Европе

16 сентября, 13:31

Кирилл Круторогов

Команда Зинченко рвет и мечет после оплеухи от Пукки - видео, таблицы и интриги ТОП-чемпионатов

Желтый "Норвич" устоял перед "МанСити"

Желтый "Норвич" устоял перед "МанСити" / Фото: AFP

"МанСити" перед визитом в Харьков на матч ЛЧ против "Шахтера" впервые в этом сезоне проиграл. Команда Гвардиолы неожиданно была повержена в Норвиче – 2:3. Эта и другие сенсации – в обзоре главных событий футбольного уикенда в ведущих чемпионатах Европы.

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Первый гол в матче с "Норвичем" "горожане" пропустили от Маклина, когда тот выиграл борьбу в воздухе при стандарте у Стерлинга и Родри. Второй стал следствием контратаки "канареек" и несогласованности действий защитников "Сити". Еще до перерыва Агуэро отыграл один мяч, но в начале второго тайма Пукки снова увеличил преимущество "Норвича", когда партнер обокрал Отаменди прямо у чужой штрафной и выкатил ему под удар впритык. Дебютного гола Родри в концовке не хватило для спасения. Чемпион Англии проиграл в Премьер-лиге впервые за 19 матчей, пропустив 3 гола впервые с прошлого декабря.

На этом прервалась и 26-матчевая серия Зинченко в АПЛ – ранее, когда он был на поле, "горожане" не проигрывали. После 5 туров они отстают от "Ливерпуля" на 5 очков и Гвардиола позволил себе сарказм на этот счет: "Поздравляю "Ливерпуль". Ты чемпион! Правда, сейчас только сентябрь. А вообще не стоит ожидать, что мы каждый раз будем набирать по 100 очков. Мы восстановимся и вернемся". А Родри позволил себе угрожать "Шахтеру": "Когда проигрываешь такие матчи, как мы "Норвичу", то в следующих убиваешь соперников. Это мы и собираемся сделать в следующем матче – убить нашего соперника. Пеп рассказывал нам об этой команде, мы не имеем права проиграть".

"Ливерпуль" остается единственным, кто не потерял ни одного очка. На этот раз бит "Ньюкасл" – 3:1, дубль Мане и гол Салаха. "Челси" обыграло "Вулверхэмптон" 5:2, а Тэмми Абрахам стал первым футболистом в истории АПЛ, кто в одном матче оформил хет-трик и забил в свои ворота. Интересно, что все голы "синих" в этом сезоне (11) забили англичане, которые младше 21 года.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ550015-415
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ531116-610
3 ТОТТЕНХЭМ522111-68
4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД52218-48
5 ЛЕСТЕР52216-48
6 ЧЕЛСИ522111-118
7 АРСЕНАЛ52218-88
8 БОРНМУТ52128-97
9 ВЕСТ ХЭМ42116-77
10 САУТГЕМПТОН52125-67
11 ЭВЕРТОН52125-77
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС52123-67
13 НОРВИЧ52039-126
14 БЕРНЛИ51226-75
15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД51225-65
16 БРАЙТОН51225-85
17 НЬЮКАСЛ51134-84
18 АСТОН ВИЛЛА41034-63
19 ВУЛВЕРХЭМПТОН50326-103
20 УОТФОРД50234-102

ИТАЛИЯ. Маурицио Сарри, выздоровев от пневмонии, впервые руководил "Ювентусом" с тренерского места в матче против "Фиорентины" - но лишь 0:0. После игры пожаловался: "Играть во Флоренции в 15:00 или в 20:45 - большая разница. Из-за жары у моих футболистов не получалось дриблинговать". А новый владелец "фиалок" Рокко Комиссо радовался: "Вы видели, как Рибери сыграл в свои 36?! Да он действовал лучше Роналду! Дайте мне время, и я помогу "Фиорентине" что-нибудь выиграть".

В данный момент серия флорентийцев без побед составляет уже 17 матчей. "Интер" минимально обыграл "Удинезе" (1:0) и возглавил турнирную таблицу. Тренер "нерадзурри" Антонио Конте "передал привет" Сарри по поводу его жалоб на жару: "Кое-кто должен успокоиться - теперь он в сильной команде. Иначе сейчас начнем сравнивать бухгалтерию и зарплатные ведомости". "Аталанта" увезла гостевую победу над "Дженоа" - 2:1, пропустив на 91-й и забив на 95-й минуте (Сапата), Малиновский просидел в запасе.

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Александр Зинченко

Турнирная таблица чемпионата Италии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ИНТЕР33007-19
2 БОЛОНЬЯ32106-47
3 ЮВЕНТУС32105-37
4 НАПОЛИ32019-76
5 ТОРИНО22005-36
6 АТАЛАНТА32017-66
7 МИЛАН32012-16
8 РОМА31208-65
9 ЛАЦИО31115-34
10 ДЖЕНОА31116-64
11 ВЕРОНА31112-24
12 САССУОЛО31027-73
13 КАЛЬЯРИ31024-43
14 ПАРМА31024-53
15 БРЕШИА31024-53
16 СПАЛ31024-53
17 УДИНЕЗЕ31022-43
18 ФИОРЕНТИНА30124-61
19 ЛЕЧЧЕ20020-50
20 САМПДОРИЯ30031-90

ИСПАНИЯ. "Барселона" уничтожила "Валенсию" (5:2) в дебютном матче у руля "летучих мышей" Альберта Селадеса. Он заменил Марселино, который поругался с руководством клуба. 16-летний Ансу Фати отметился голом и ассистом, став самым молодым футболистом в истории Примеры, кому это удалось в одном матче. "Мне все равно, что его сравнивают с Месси. Главное, чтобы эта история не превратилась в шар, который лопнет от переизбытка воздуха", - заявил коуч "Барсы" Эрнесто Вальверде.

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Луис Суарес оформил дубль, забив впервые в этом сезоне. Один из голов посвятил умершей от рака дочери Луиса Энрике. Первыми результативными действиями в "Барсе" отметился де Йонг (гол+пас). "Атлетико" потерпело первое поражение – от "Реал Сосьедада" (0:2). Симеоне: "Меня все беспокоит, и атака, и защита. Но мы знаем, куда должны двигаться".

Турнирная таблица чемпионата Испании

М КлубИВНПМячиОчки
1 СЕВИЛЬЯ43105-110
2 АТЛЕТИКО43015-49
3 РЕАЛ МАДРИД42209-68
4 АТЛЕТИК42204-18
5 БАРСЕЛОНА421112-77
6 ГРАНАДА42119-57
7 РЕАЛ СОСЬЕДАД42114-37
8 ЛЕВАНТЕ42026-56
9 ОСАСУНА41304-36
10 ВИЛЬЯРРЕАЛ412110-85
11 АЛАВЕС41212-25
12 ВАЛЬЯДОЛИД41214-55
13 ВАЛЕНСИЯ41125-74
14 МАЛЬОРКА41122-44
15 БЕТИС41126-94
16 СЕЛЬТА41123-64
17 ЭСПАНЬОЛ41122-64
18 ХЕТАФЕ40313-43
19 ЭЙБАР40134-71
20 ЛЕГАНЕС40041-70

ГЕРМАНИЯ. "Вольфсбург" в ожидании визита "Александрии" на матч ЛЕ расписал ничью с "Фортуной" (1:1). Перед голом в ворота "волков" мяч вышел за боковую линию. Но рефери даже после просмотра повтора его засчитал. Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: "Я всегда ищу проблемы в себе и своей команде, а не в других. Мы должны были защитить свои ворота в той атаке". Между тем Юлиан Наггельсман хотел сделать больно "Баварии", и его "Лейпциг" таки отобрал очки у мюнхенцев (1:1).

Турнирная таблица чемпионата Германии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛЕЙПЦИГ431010-310
2 БОРУССИЯ Д430113-59
3 ФРАЙБУРГ430110-39
4 БАВАРИЯ422012-48
5 ВОЛЬФСБУРГ42207-38
6 ШАЛЬКЕ42118-47
7 БОРУССИЯ М42115-47
8 БАЙЕР42116-77
9 АЙНТРАХТ Ф42025-56
10 ВЕРДЕР42028-96
11 ФОРТУНА Д41126-74
12 УНИОН БЕРЛИН41125-84
13 ХОФФЕНХАЙМ41123-64
14 АУГСБУРГ41126-104
15 КЕЛЬН41034-73
16 МАЙНЦ41034-133
17 ПАДЕРБОРН40135-121
18 ГЕРТА40133-101

ФРАНЦИЯ. Неймар сыграл первый матч за ПСЖ в этом сезоне и принес команде победу над "Страсбуром", забив в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя (1:0). В течение игры болельщики освистывали и оскорбляли его. А еще растянули надпись с обращением к его отцу-агенту: "Неймар-старший, продай своего сына в Вила Мимоса". (Район проституток в Рио). Неймар: "Мне придется играть каждый матч, будто на выезде. Это какой-то позор, но я ничего не имею против фанатов. Даже понимаю их. Все знали, что я хотел уйти, и повторяю это сейчас. Но страница перевернута, я - игрок ПСЖ".

Турнирная таблица чемпионата Франции

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ540111-212
2 РЕНН53116-310
3 НАНТ53115-310
4 МАРСЕЛЬ53117-610
5 ЛИЛЛЬ53027-59
6 НИЦЦА53028-79
7 АНЖЕ53029-99
8 ЛИОН522112-48
9 БОРДО52217-58
10 ТУЛУЗА52216-78
11 РЕЙМС52124-27
12 МОНПЕЛЬЕ52124-47
13 БРЕСТ51313-56
14 НИМ51226-75
15 СЕНТ-ЭТЬЕН51225-85
16 АМЬЕН51135-84
17 МЕЦ51134-84
18 СТРАСБУР50323-63
19 МОНАКО50237-142
20 ДИЖОН50141-71

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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