Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:18

Аргентинец приложил руку к разгрому ПСВ на старте группового этапа

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Испанская "Барселона" разгромила голландский ПСВ в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:0). Хет-триком отметился нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й – третий. еще один мяч на счету Усмана Дембеле.

Для Месси это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде. Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится 19 сентября на стадионе "Металлист".

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать".

Кстати, во время пресс-конференции капитан "Шахтера" Тайсон признался, что готов завершить карьеру в Украинском клубе.
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Лионель Месси

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Сегодня|Спорт

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