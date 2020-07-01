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Месси снова радикально сменил имидж: нефартовая прическа Лионеля

1 июля, 08:56

Олег Люлька Олег Люлька

Что Лионель не делает - то он бороду сбривает, то виски - а удачи "Барселоне" это не приносит

6-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в очередной раз сменил имидж. Непохожего на себя прежнего аргентинца болельщики увидели во вторничном матче чемпионата Испании, в котором его "Барселона" сыграла с "Атлетико" вничью 2:2, хотя дважды по ходу встречи вела в счете.

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33-летний аргентинец решил обновить свою прическу. Нападающий "Барселоны" выбрил себе виски, оставив с боков совсем короткие волосы. При этом челку Лионель Месси обрезать не стал.

Далеко не всем новая стрижка Лео пришлась по душе. Как бы то ни было, а удачи его обновка "Барселоне" не принесла, хотя в поединке против "Атлетико" Месси и забил 700-й гол в своей карьере, реализовав пенальти в стиле Милевского.

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Отметим, что не далее как в мае Месси уже менял свой имидж. Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой. "Ну и зря! Борода очень ему шла", – писали тогда болельщики в соцсетях.

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Также мы писали, что Роналду не узнать. Криштиану блеснул новой прической – "как у брата Паниты". Португалец сделал себе кудряшки, подсмотрев идею у колумбийского партнера по "Ювентусу" Хуана Куадрадо.

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прическа Барселона чемпионат Испании Лионель Месси новый имидж

Источник: Сегодня|Спорт

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