Месси снова радикально сменил имидж: нефартовая прическа Лионеля

Что Лионель не делает - то он бороду сбривает, то виски - а удачи "Барселоне" это не приносит

6-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в очередной раз сменил имидж. Непохожего на себя прежнего аргентинца болельщики увидели во вторничном матче чемпионата Испании, в котором его "Барселона" сыграла с "Атлетико" вничью 2:2, хотя дважды по ходу встречи вела в счете.

Реклама

33-летний аргентинец решил обновить свою прическу. Нападающий "Барселоны" выбрил себе виски, оставив с боков совсем короткие волосы. При этом челку Лионель Месси обрезать не стал.

Далеко не всем новая стрижка Лео пришлась по душе. Как бы то ни было, а удачи его обновка "Барселоне" не принесла, хотя в поединке против "Атлетико" Месси и забил 700-й гол в своей карьере, реализовав пенальти в стиле Милевского.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Отметим, что не далее как в мае Месси уже менял свой имидж. Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой. "Ну и зря! Борода очень ему шла", – писали тогда болельщики в соцсетях.

Читайте также: Вот это да! Рекордсмен Месси вылетел из тройки претендентов на "Золотой мяч" 2020 года

Также мы писали, что Роналду не узнать. Криштиану блеснул новой прической – "как у брата Паниты". Португалец сделал себе кудряшки, подсмотрев идею у колумбийского партнера по "Ювентусу" Хуана Куадрадо.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама