Молдаване уволили одессита, по совету которого Шева был назначен тренером сборной Украины

Семен Альтман / Фото: Facebook

Украинский специалист Семен Альтман уволен с должности главного тренера сборной Молдовы, сообщает сайт местной федерации футбола. Под руководством 73-летнего одессита команда не смогла набрать ни одного очка в четырех играх отбора на Евро-2020. Вот кому Молдова проиграла под руководством Альтмана:

Исландия – Молдова – 3:0

Молдова – Турция – 0:4

Андорра – Молдова – 1:0

Молдова – Албания – 0:4

Отметим, что до победного матча с Молдовой Альтмана Андорра проиграла 56 матчей евроотборов.Неудачная серия "карликов" длилась продолжалась 21 год! После того сенсационного результата Андорра покинула последнее место в группе H, по личным встречам обойдя молдаван. Как видим, Альтману такого позора не простили.

Смотрите, как Молдова с Альтманом проиграла Андорре

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Приемником Альтмана назначен 49-летний турок Энджин Фират, который до этого был спортивным директором клуба "Даллас Сити".

Напомним, в июле Альтман на посту главного тренера Молдовы сменил Александра Спиридона – бывшего помощника Мирчи Луческу. А до того Семен Иосифович тренировал московское "Динамо", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Мариуполь", "Луч-Энергию", а в Молдове работал с "Зимбру". Также специалист был помощником Олега Блохина и, как говорили тогда, "мозгом" в тренерском штабе сборной Украины на триумфальном ЧМ-2006, где "сине-желтые" добрались до 1/4 финала.

Отличительная черта Семена Альтмана – он выбирает игроков в основной состав, основываясь, среди прочего, на их гороскопах. Да-да, он верит в предсказания звезд и перед началом матчей инструктирует своих футболистов. "На экран с монитора выводилась специальная таблица, на которой каждый, кто должен был выйти на поле, видел свой поминутный график: вот в этом отрезке у тебя будет спад, а вот здесь, наоборот, подъем", – рассказывал бывший подопечный Альтмана Олег Венглинский.

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Кроме того, добавим, что именно Семен Альтман возглавлял рабочую группу ФФУ, на основании предложения которой в 2016-м главным тренером сборной Украины был назначен Андрей Шевченко, который недавно вывел команду на Евро-2020.

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