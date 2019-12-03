Не в Париже, так в Милане: Роналду стал лучшим игроком Италии, а в команде №1 играет Малиновский

Криштиану еще и в символической сборной Серии А, а Гасперини - лучший тренер на Апеннинах

Криштиану Роналду / Фото: Juventus FC

Параллельно с награждением "Золотым мячом" в Париже, где шестой трофей завоевал аргентинец Лионель Месси, в понедельник в Милане прошла церемония вручения призов лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.

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Лучшим игроком Серии А ожидаемо стал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который проигнорировал "Золотой мяч". Помимо этой награды португалец попал в символическую сборную чемпионата Италии. При этом командой №1 Серии А назвали не туринский клуб, который выиграл чемпионат Италии в 35 раз, а "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. А наставник нашего полузащитника, Джан Пьеро Гасперини, лучший тренер на Апеннинах.

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Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду ("Ювентус")

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентуc"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Фабио Куальярелла "(Сампдория")

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта") и Николо Барелла ("Кальяри"/"Интер")

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Александар Коларов ("Рома")

Лучший вратарь: Самир Ханданович ("Интер")



Лучшая команда: "Аталанта"

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали (Брешия)

Ранее мы рассказывали о единственном украинце Лунине на красной дорожке "Золотого мяча". Андрей Лунин, который изначально претендовал на звание лучшего молодого футболиста 2019 года, пришел с девушкой.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико").

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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