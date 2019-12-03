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Не в Париже, так в Милане: Роналду стал лучшим игроком Италии, а в команде №1 играет Малиновский

3 декабря, 10:14

Криштиану еще и в символической сборной Серии А, а Гасперини - лучший тренер на Апеннинах

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Juventus FC

Параллельно с награждением "Золотым мячом" в Париже, где шестой трофей завоевал аргентинец Лионель Месси, в понедельник в Милане прошла церемония вручения призов лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.

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Лучшим игроком Серии А ожидаемо стал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который проигнорировал "Золотой мяч". Помимо этой награды португалец попал в символическую сборную чемпионата Италии. При этом командой №1 Серии А назвали не туринский клуб, который выиграл чемпионат Италии в 35 раз, а "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. А наставник нашего полузащитника, Джан Пьеро Гасперини, лучший тренер на Апеннинах.

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Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду ("Ювентус")
Лучшие нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентуc"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Фабио Куальярелла "(Сампдория")
Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта") и Николо Барелла ("Кальяри"/"Интер")
Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Александар Коларов ("Рома")
Лучший вратарь: Самир Ханданович ("Интер")


Лучшая команда: "Аталанта"
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")
Лучший арбитр: Джанлука Рокки
Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали (Брешия)

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"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мира

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Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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награждение лучший чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Аталанта Джан Пьеро Гасперини

Источники: Сегодня|Спорт , Juventus FC

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