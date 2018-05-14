Обзор еврочемпионатов: Германия прощается с "динозавром", а в Англии короновали Салаха

Чемпионат Германии. В последнем туре Бундеслиги прервалась 38-матчевая домашняя серия "Баварии" без поражений в чемпионате. Подножку подставил "Штутгарт" - 1:4. Команда Хайнкеса пропустила четыре гола на своем поле впервые за 10 лет, а сам тренер пообещал: "В финале Кубка Германии вы увидите совсем другую команду". Существует вероятность, что в финале с "Айнтрахтом" (19 мая) сможет сыграть Мануэль Нойер, пропустивший весь сезон из-за травмы. Роберт Левандовский стал первым легионером в истории Бундеслиги, который в трех сезонах подряд становился лучшим бомбардиром турнира. В этом он забил 30 голов в 29 матчах. А экс-форвард "Баварии" Мирослав Клозе возглавил юношескую команду мюнхенцев U17.

"Байер" обыграл "Ганновер" (3:2) и пробился в Лигу Европы. Также "фармацевты" заявили, что украинец Владлен Юрченко покинет команду. Евгений Коноплянка вышел в основе "Шальке" в матче против "Айнтрахта" (1:0) и провел на поле 57 минут. От Whoscored получил 6,3 балла - это худшая оценка у игроков гельзенкирхенцев. Дортмундская "Боруссия" без Андрея Ярмоленко в заявке уступила "Хоффенхайму" (1:3). Обе команды получили путевки в ЛЧ, но наставник "шмелей" Петер Штегер заявил: "Это был мой последний матч в качестве главного тренера команды. Решение было принято совместно с клубом".

"Гамбург" был единственной командой, ни разу не вылетавшей из Бундеслиги. Но несмотря на победу над гладбахской "Боруссией" (2:1), "динозавры" понизились в классе. Часы на их арене "Фолькспаркштадион", отсчитывавшие время, проведенное командой в элитном дивизионе, остановились на отметке в 54 года и 260 дней. Фаны "Гамбурга" забросали поле файерами и дымовыми шашками, пришлось вмешаться полиции, из-за чего матч закончился на 20 минут позже.

Чемпионат Англии. Мохаммеда Салаха признали лучшим игроком сезона Премьер-лиги. А накануне он пожертвовал 450 тысяч долларов на строительство водопровода и канализации в своей родной египетской деревне Нагриг. В матче против "Брайтона" форвард "Ливерпуля" поработал на славу, оформив гол+пас, установив рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ (32). Благодаря этой победе "мерсисайдцы" финишировали на четвертом месте и снова пробились в ЛЧ. "Челси", которому необходимо было побеждать "Ньюкасл" и надеяться на поражение "Ливерпуля" для финиша на четвертой позиции, разгромно проиграл (0:3) и в следующем сезоне выступит в ЛЕ. "МанСити" обыграл "Сатутгемптон" (1:0) и набрал 100 очков, что стало рекордом Премьер-лиги. Также рекорды "горожане" установили по количеству побед (32) и забитых голов (106) в одном сезоне.

Чемпионат Испании. "Реал" в последнем домашнем матче сезона уничтожил "Сельту" (6:0). Дубль оформил Гарет Бэйл - впервые ему удалось сделать это четыре раза за сезон Ла Лиги. Зинедин Зидан был очень рад стараниям валлийца: "Все бы так зажигали, как он. Рад за него, но главное, чтобы к матчу в Киеве мы все подошли в оптимальной форме. А выбор состава на финал ЛЧ будет для меня головной болью". Кроме того, мадридцы впервые с 2009 года победили с разницей в шесть мячей без Роналду. Дерби "Бетиса" и "Севильи" получилось боевым - 2:2. Обе команды завоевали путевки в Лигу Европы. "Атлетико" обыграло "Хетафе" (1:0), лишив "синих" шансов на ЛЕ. УЕФА отклонило апелляцию "матрасников" по Симеоне, и за финалом Лиги Европы он будет наблюдать с трибуны.

Чемпионат Франции. Защитник "ПСЖ" Дани Алвес получил травму крестообразной связки колена и выбыл на полгода. Без него парижане проиграли дома "Ренну" (0:2) - впервые на своем поле в чемпионате с марта 2016 года. На этом прервалась их 41-матчевая беспроигрышная серия на "Парк-де-Пренс". Зато президент клуба Нассер Аль-Хелаифи пообещал: "Неймар на 2000 % останется у нас на следующий сезон".

Добавим, что вчера поздно вечером "Ювентус" за тур до финиша стал чемпионом Италии.