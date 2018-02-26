Обзор еврочемпионатов: Зинченко взял трофей без игры, а Конте проиграл "человечишке" из-за судьи

Вчера в финале Кубка английской лиги на "Уэмбли" против "Арсенала" Гвардиола предпочел выпустить слева в защите Данило, а не Зинченко, игравшего в четырех предыдущих матчах турнира.

Кроме того, Пеп вновь прицепил к своей одежде желтую ленту в поддержку каталонских политзаключенных, хотя получал от футбольной ассоциации предупреждение, а затем и обвинение в демонстрировании политсимвола. Накануне Бельерин делился настроем "канониров": "Мы все должны бороться за победу для Венгера. Он в "Арсенале" больше 20 лет, но Кубок лиги не выигрывал ни разу".

Но - не сложилось. "Горожане" вышли вперед на 19-й минуте после гола Агуэро. В середине второго тайма их преимущество увеличил Компани, а похоронил надежды лондонцев Давид Сильва – 0:3. "Канониры" больше других команд проигрывали финал Кубка лиги – пять раз из восьми, а Зинченко, хоть и не принял участия в матче, завоевал первый трофей в профи-карьере.

Между тем в АПЛ состоялась битва МЮ – "Челси". Моуринью и Конте задолго до встречи начали обмен "любезностями", подчеркивая неприязнь друг к другу. Итальянец называл оппонента "фальшивкой" и "человечишкой", а журналисты презентовали ему футболку МЮ с его фамилией и якобы автографом Моуринью, но тот отказался принять. Тем не менее, перед началом матча на "Олд Траффорд" тренеры обменялись рукопожатием. Португалец нашел место в основе для Погба, которого уже сватают обратно в "Юве" из-за конфликта с коучем. Лондонцы вышли вперед на 32-й минуте – как и в матче с "Барселоной", счет открыл Виллиан. Но еще до перерыва паритет восстановил Лукаку. А во втором тайме бельгиец выступил ассистентом для Лингарда – 2:1. Матч мог закончиться ничьей – Мората сравнял счет, но арбитр Аткинсон не засчитал гол из-за ошибочного сигнала лайнсмена про офсайд.

Чемпионат Испании

"Барселона" уничтожила "Жирону" (6:1), хотя пропустила уже на 3-й минуте, и побила собственный рекорд по количеству матчей без поражений в Ла Лиге (32). Месси оформил дубль и отметился результативной передачей, став лучшим ассистентом в истории чемпионатов Испании (148). Также аргентинец установил новый рекорд – "Жирона" оказалась уже 36-й командой Примеры, в ворота которой он забивал. По количеству "скальпов" он превзошел Рауля и Арица Адурица из "Атлетика". Дебютный гол в футболке "Барселоны" провел Коутиньо. А Луис Суарес отметился хет-триком и двумя ассистами, а также активно пытался заработать желтую карточку, чтобы пропустить следующий матч и "обнулиться" перед встречей с "Атлетико", но не смог. "Реал" разгромил "Алавес" (4:0). Трио ВВС забило в одной игре впервые с апреля 2016 года. Причем для этого Роналду, который шел на хет-трик, отдал право пробить пенальти Бензема, чем очень порадовал Зидана: "Я доволен жестом Криштиану. Футбол – командная игра. Карим отлично провел матч и заслужил гол".

Чемпионат Германии

"Бавария" расписала ничью с "Гертой" (0:0), прервала победную серию в чемпионате (10) и упустила шанс в скором времени побить клубный рекорд по количеству побед подряд во всех турнирах (14). "Конец света не случился, живем дальше. Мне не в чем упрекнуть своих футболистов", – спокойно отметил Юпп Хайнкес.

Чемпионат Италии

"Интер" на своем поле не проигрывает уже пять матчей кряду. На этот раз команда Спалетти обыграла "Беневенто" (2:0). "Футболисты допустили много ошибок, но играли сердцем, и оно подсказало правильный путь", – прокомментировал победу их алленаторе.

А поздно вечером соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов "Рома" на своем стадионе всухую проиграла "Милану" (0:2). Это поражение стало для римлян вторым за неделю – в прошлую среду они уступили "горнякам" в Харькове (1:2).

Чемпионат Франции

Насри получит полгода дисквалификации за употребление допинга. Хотя дисциплинарный комитет УЕФА рассматривал вариант более сурового наказания сроком на 4 года. Француз 31 января расторг контракт с турецким "Антальяспором", стал свободным агентом и планировал подписать контракт с "Лас-Пальмасом" или "Зенитом".