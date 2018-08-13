Обзор уикенда в еврочемпионатах: Лунин с трофеем, Ярмоленко с 0:4

Андрей Лунин уже с трофеем в "Реале", неофициальным, но кубком. Перед стартом сезона мадридцы уже почти сорок лет проводят матч за "Трофей Сантьяго Бернабеу", приглашая разные клубы, и последние 13 лет неизменно выигрывают. В этот раз у "Милана" – 3:1 (Бензема 2, Бэйл 45+1, Майорал 90+1 – Игуаин 4). Украинский вратарь на 78-й минуте заменил Кейлора Наваса. Лунин пока голов в "Реале" не пропускал: в трех товарищеских матчах выходил на замену во втором тайме и наиграл в сумме 85 "сухих" минут. К матчу, который является еще и презентацией домашней публике новых подписантов, у мадридцев готовилось 30 игроков, в том числе пять вратарей: Навас, Лунин, Касилья, Лука и Куртуа. Для "Реала" это был последний разогрев перед Суперкубком УЕФА, который "сливочные" разыграют с земляками из "Атлетико" в среду в Таллинне.

Чемпионат Англии

Андрей Ярмоленко дебютировал в АПЛ в поединке с "Ливерпулем" (4:0). Вышел на замену на 67-й минуте, когда счет уже был разгромным (отличились Саллах и дважды Мане). За оставшееся время ничем особым не запомнился, совершил несколько навесов со своего правого фланга, но, как и весь "Вест Хэм", выглядел неэффективно.

Экс-горняк Фред вышел в стартовом составе "МЮ" против "Лестера" (2:1), а только-только подписавшийся в "Эвертоне" Бернард на стартовый тур в заявку не попал (2:2 с "Вулверхэмптоном").

"Челси" стартовал разгромом "Хаддерсфилда" – 3:0 (Канте, Жоржиньо, Педро), Эден Азар за 14 минут на поле успел отдать ассист и совершить шесть дриблингов. Ну а новый тренер "синих" Маурицио Сарри запрещенные сигареты спрятал, но на протяжении матча жевал оторванный фильтр. Кстати, гол переехавшего за коучем из "Наполи" Жоржиньо – это 19-й случай, когда новичок "Челси" забивает в первом же матче, рекорд АПЛ.

В поединке тура "Манчестер Сити" (украинец Зинченко в заявку не попал) без особых проблем переиграл в гостях "Арсенал" с новым тренером Унаи Эмери во главе – 2:0 (забивали Стерлинг и Бернарду Силва).

Чемпионат Франции

Лига 1 стартовала с разгрома "Марселем" "Тулузы" – 4:0, с дублем пропустившего чемпионский для Франции мундиаль Пайета. А "Бордо" после тура в Одессу принимал "Страсбур" – 0:2. Правда, хозяева остались в меньшинстве уже на 13-й минуте.

Суперкубок Испании

Футболисты "Барселоны" одержали волевую победу над "Севильей" в матче за Суперкубок Испании, который состоялся в Марокко. Воскресная игра в Танжере завершилась победой "Барсы" со счетом 2:1. На гол Пабло Сарабии (9-я минута) "сине-гранатовые" ответили точными ударами Жерара Пике (42) и Усмана Дембеле (78). На 90-й минуте форвард "Севильи" Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти. После этого матча Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории "Барселоны".