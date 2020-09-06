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Одним ударом два рекорда: как обидчик Украины вписал свое имя в историю

6 сентября, 23:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юный талант "Барселоны" триумфально ворвался в состав национальной команды

Юное дарование сборной Испании Ансу Фати установил второй рекорд по ходу матча против Украины в Лиге наций. Еще перед матчем стало известно, что Фати станет самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в Лиге наций. При этом игрок "Барселоны" впервые попал в стартовый состав испанской сборной.

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А в середине первого тайма Фати забил дебютный гол в составе сборной Испании красивым ударом из-за пределов штрафной. Он стал самым молодым автором гола в истории "Фурии Роха" – на момент сегодняшнего матча Ансу исполнилось 17 лет и 311 дней. Вместе с этим Фати установил голевой рекорд и в самой Лиге наций. Смотреть Испания – Украина онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Ранее мы писали, что вундеркинд "Барселоны" стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании. Юный футболист забил два гола в течение двух минут. Жертвой футболиста стал "Леванте".

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А перед этим Ансу Фати стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов. Полузащитник "Барселоны" Фати поразил ворота "Интера" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Испании Лига наций Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

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