Охрану матча Украина – Литва будут обеспечивать 350 стюардов

Также на матче будет присутствовать 15 сотрудников службы безопасности

ОСК Металлист / Фото: ФФУ

Сборная Украины в матче седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2020 примет Литву. Также добавим, что мы проведем онлайн матча Украина – Литва с яркими фото и видео голов.

Порядок на харьковском ОСК "Металлист" будут обеспечивать 350 стюардов и 15 сотрудников службы безопасности.

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Напомним, что в минувшие дни главный тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

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Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

Также сегодня можно посмотреть онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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