Олег Данченко о победном дебюте в Лиге чемпионов: "Победили тактически и благодаря игре Тайсона"

27 ноября "Шахтер" в Германии в ярком поединке одержал победу над "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов. Этот результат позволил украинскому клубу сохранить шансы на выход в 1/8 финала турнира, тогда как немецкий клуб теперь ведет борьбу только за Лигу Европы. Игру и результат прокомментировал полузащитник "Шахтера" Олег Данченко, для которого этот поединок стал дебютным в Лиге чемпионов.

24-летний украинский футболист вышел в стартовом составе и отыграл почти весь поединок, его заменили уже на четвертой добавленной минуте.

"Первый матч в Лиге чемпионов – самый лучший день для любого футболиста. Здесь великолепный уровень игры, и я ощутил это на себе. Очень тяжело, но очень интересно. Счастлив дебютировать, еще и с таким результатом. Команда победила, мы все довольны. Что касается новой схемы, то работали над ней на тренировках. Нам указывали на ошибки, меняли футболистов. Думаю, все хорошо получилось. Победили тактически и благодаря индивидуальной игре Тайсона, который забил два отличных мяча.

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.