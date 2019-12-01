Почему для Украины плохо начинать Евро-2020 с Нидерландами и с кем ей придется туго: прогноз эксперта

Сборная Нидерландов

Реклама

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020 для нашей национальной команды. Напомним, что коллектив Андрея Шевченко попал в компанию с Нидерландами, Австрией и победителем стыковых матчей пути A/D.

Читайте также: Что нужно знать об Австрии – сопернике Украины на Евро-2020

"Украина демонстрирует хороший футбол, поэтому, в первую очередь, должна отталкиваться от своей игры, – считает Шевчук. – Единственный соперник, с которым нашим парням будет сложно – это сборная Нидерландов. Ведь "Оранжевые" играют, как и Украина, в атакующий футбол. Я совершенно не сомневаюсь, что подопечные Андрея Шевченко сильнее Австрии и того коллектива, который весной пополнит нашу группу. Главное, хорошо подготовиться к чемпионату".

Вячеслав Шевчук / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Первый матч Евро-2020 Украины играет в Амстердаме с Нидерландамии, по мнению Шевчука, это далеко не самое удобное расписание для "сине-желтых".

"Хотелось бы сыграть дебютный поединок с Австрией или с четвертой командой, чтобы соперник был немного слабее и можно было почувствовать какую-то уверенность – говорит Вячеслав. – Начинать с голландцами будет сложно. Ведь в Амстердаме, на их родной арене, сумасшедшая поддержка. "Оранжевые" в Лиге Наций на своем поле обыграли Германию (3:0) и Францию (2:0). Очень тяжело было немцам, которые потерпели разгромное поражение. Исходя из этого, не очень хорошо, что первый матч на чемпионате Европы "сине-желтые" сыграют в Амстердаме. Скорее всего, два матча мы проведем в Бухаресте, поэтому УАФ правильно решила, что наша команда будет базироваться в Румынии. Не нужно тратить дополнительное время и силы на перелеты и переезды".

Сборная Украины / Фото: Reuters

Тем не менее, по мнению бывшего защитника "Шахтера", у Украины хорошие шансы выйти из группы С: "Можно выходить, как с первого, так и со второго места. Очень много будет зависеть от личной встречи с голландцами. Но я уверен на 100%, что сборная Украины пройдет дальше". Ранее результаты жеребьевки прокомментировал тренер Украины Андрей Шевченко: "У нас хорошие шансы на выход в плей-офф Евро-2020".

Также мы сообщали, что Украина – десятая в списке претендентов на победу на Евро. Фаворитом аналитики контор считают действующего чемпиона мира – Францию.

Смотрите также, как Украина переиграла в отборе к Евро-2020 Португалию – 2:1

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама