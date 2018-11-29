Появилось видео из раздевалки "Шахтера" после победы в Германии

Эмоции футболистов и тренеров после гостевой победы 3:2 над "Хоффенхаймом"

Во вторник "Шахтер" одержал первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона. На выезде команда Паулу Фонсеки нанесла поражение немецкому "Хоффенхайму" со счетом 3:2, причем победный мяч был забит уже на добавленных арбитром минутах. Этот результат позволил чемпионам Украины сохранить хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов: для этого нужно в домашнем поединке последнего тура обыграть французский "Лион".

Появилось видео из раздевалки "Шахтера" после матча с "Хоффенхаймом". Футболисты, тренеры и персонал команды поздравляют друг друга и не скрывают эмоций. А Паулу Фонсека кричит: "До конца! До конца!", – видимо, подчеркивая важность борьбы до последних минут встречи, что и принесло "горнякам" победу.

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.