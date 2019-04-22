Рекорд Роналду и возвращение Зинченко: обзор футбольных чемпионатов "Большой пятерки"

Как прошли выходные в ведущих европейских футбольных чемпионатах

Фото: AFP

Главным событием футбольного уикенда в Европе стало чемпионство "Ювентуса", который в 8-й раз подряд выиграл Серию А.

ИТАЛИЯ

"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной" (2:1) и первым из топ-5 лиг оформил чемпионство. Это скудетто стало 35-м в истории "Старой синьоры" и восьмым подряд. Правда, решающий гол в чемпионском мачте получился в свои ворота – от капитана "фиалок" Хермана Пецельи.

Криштиану Роналду – первый игрок в истории, ставший чемпионом Англии, Испании и Италии. После матча он сказал: "Это был хороший год, хотя и год адаптации. Я счастлив, потому что победить было нелегко. Мы хорошо играли и в Лиге чемпионов, но в следующем сезоне будем еще лучше. И я на 1000% остаюсь в "Ювентусе". Массимилиано Аллегри стал вторым тренером из топ-5 чемпионатов, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой (первый – Мигель Муньос с "Реалом" в период 1961-1965 годов). Алленаторе заявил: "Скудетто и в следующем сезоне будет приоритетом "Юве". Нет смысла провоцировать революцию. Мы просто должны стать качественно сильнее. Хотя в этом сезоне мы выиграли половину трофеев". Празднуя, игроки "Ювентуса" бросили своего тренера Массимилиано Аллегри в бассейн.

Кстати, накануне игры стало известно, что "Фиорентина" пожертвовала 1,5 млн евро семье Давиде Астори, игрока команды, который в прошлом году умер от брадиаритмии.

"Милан" едва не потерял место в зоне ЛЧ, расписав ничью с "Пармой" (1:1). Дженнаро Гаттузо раскритиковал свою команду: "В первом тайме мы играли вяло. Соперник все перекрывал. Мы часто поступали наивно. Я знал, что "Парма" может доставить нам проблем. И ожидал большего от "Милана". Осечкой конкурентов не воспользовались оба римских клуба. "Лацио" умудрились проиграть дома абсолютному аутсайдеру, "Кьево" (1:2). А "Рома" расписала ничью с "Интером" (1:1).

АНГЛИЯ

"МанСити" частично взял реванш у "Тоттенхэма" после вылета от них из Лиги чемпионов, обыграв "шпор" в чемпионате (1:0). Александр Зинченко восстановился от травмы и вернулся в стартовый состав, провел полный матч и от портала Whoscored получил 6,7 балла, это восьмая оценка в его команде. Фил Фоден стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за "МанСити". После игры Бернарду Сильва получил награду "Игрок матча", но в прямом эфире отдал ее Фодену со словами: "Он очень молод, но он уже фантастический игрок!". Частичная компенсация за "гандбол Льоренте" в матче ЛЧ: сейчас Арбитр Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "Сити" после попадания мяча в руку Уокеру. В этом сезоне "горожане" выиграли уже 25 матчей на своем стадионе, что является клубным рекордом. А "Тоттенхэм" впервые за 15 лет проиграл пять выездных матчей чемпионата кряду. "Если бы мы проиграли, то потеряли бы титул, – признал Гвардиола. – Соперник же ничего не терял".

ИСПАНИЯ

"Барселона" справилась с "Реал Сосьедад" (2:1), но Эрнесто Вальверде не дает своей команде расслабляться: "Все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так". "Атлетико" не отпускает каталонцев, "матрасники" в гостях обыграли "Эйбар" (1:0). Единственный гол забил Лемар в концовке. Диего Коста извинился перед командой за отказ от тренировок после получения 8-матчевой дисквалификации и приступил к работе с партнерами. А Диего Симеоне заявил: "У меня нет сомнений, что Коста и другие футболисты в следующем сезоне выступят отлично, потому что будут голодными и преисполнены желанием исправить положение".

ГЕРМАНИЯ

"Шальке" проиграл четвертый домашний матч подряд, повторив свой антирекорд 36-летней давности. На этот раз – 2:5 с "Хоффенхаймом". Евгений Коноплянка снова не попал в заявку, а на следующий день еще получил болезненное повреждение на тренировке. "Штутгарт" был разгромлен "Аугсбургом" (0:6), поражение стало для "швабов" третьим в четырех матчах, после чего руководство отправило в отставку тренера Вайнцирля. А "Бавария", играя с 58-й минуты в большинстве, не без проблем обыграла "Вердер" (1:0).

ФРАНЦИЯ

Местные наркоторговцы использовали личность арбитра Клемана Тюрпена, зарегистрировав машину для перевозки своих товаров на его имя и его дату рождения. В автомобиле были обнаружены автоматы, базуки и 1,2 млн евро кешем и дорогими часами. Также эта группировка использовала имя Киллиана Мбаппе для обозначения своего схрона конопли. Вчера поздно вечером "ПСЖ" играл с "Монако" - уже будучи в статусе чемпиона.

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