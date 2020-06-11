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С маской в руке: Роналду нарушил режим изоляции ради особняка за 8 миллионов евро

11 июня, 07:37

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающий туринского "Ювентуса" покинул Италию, чтобы проверить строительство своего дома в Португалии

Звездный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил режим самоизоляции, отправившись из Италии к себе на родину в Португалию. 35-летний нападающий съездил туда, чтобы посмотреть, как проходит стройка его нового особняка в фешенебельном районе Кашкаиша – Кинта да Маринья, который Криштиану приобрел за 8 миллионов евро. Ранее экс-тренер Роналду по "Реалу" Зидан нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне.

Отметим, что Роналду отправился в Португалию вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, накануне сразившей наповал своей фигурой в коротком платье. Криштиану не афишировал поездку. О ней стало известно благодаря владелице ресторана Mar Do Inferno в городе Кашкайш, Марии де Лурдес Тирано, которая опубликовала фото с Роналду на странице заведения в соцсети.

Криштиану обнял заведующую и даже не подумал надеть маску, хотя она была в его руке. Как сообщает Mundo Deprotivo, возможно, в отношении Роналду теперь последуют дисциплинарные санкции со стороны его клуба "Ювентуса", а также итальянской Серии А.

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Ранее Роналду стал первым миллиардером среди футболистов. При этом 650 миллионов долларов составляет зарплата Криштиану в клубах, остальная часть – доходы от спонсорских контрактов.

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Также мы писали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: появилось пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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Португалия карантин футболист особняк Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: isport.ua

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