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Сумеют ли "Белые орлы" выиграть 5:0 и кто нам должен забить: букмекеры – о матче Сербия – Украина

17 ноября, 12:08

У "сине-желтых" самые высокие шансы отличиться у Ярмоленко и Яремчука

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: ФФУ

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Сегодня в Белграде сборная Украины проведет последний матч отбора к Евро-2020 в Сербией. Сборная Андрея Шевченко уже гарантировала себе выход из группы, но нуждается в победе, чтобы при жеребьевки финальной части оказаться среди сеяных. А вот сербы будут выгрызать второе место в группе. Сербия – Украина трансляцияонлайн уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Сербия – Украина

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение Сербии – все-таки и дома играет, и мотивация у балканцев, которые еще не решили своих турнирных задач, побольше. На победу хозяев сегодня коэффициент 2.0, на успех сборной Украины – 3.6. Велика вероятность и мирового исхода – 3.5 на ничью. Поэтому самый популярный счет 1:1 – 6.0. На втором месте минимальная победа сербов 1:0 – 7.0. А вот в то, что "Белые Орлы" смогут взять у "сине-желтых" реванш за летнее поражение и выиграть со счетом 5:0, аналитики не верят – коэффициент 81.0.

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Самый вероятный автор гола у Сербии – нападающий английского клуба "Фулхэма" Александар Митрович – 2.05. А вот у Украины, скорее всего забьет либо выступающий в английской Премьер-лиге Андрей Ярмоленко, либо нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук – 3.0.

Накануне поединка в Белграде вратарь сборной Украины Андрей Пятов отметил: "Должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас".

"Хорошо, когда стадион полный, а фанаты делают красивые перформансы, – говорит Пятов. – Мы играем для болельщиков, пусть и не для своих. Но своей игрой мы можем обернуть их против их же команды. Если мы будем хорошо играть, то они будут давить уже на сербских игроков. Поэтому мы должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас".

Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.

Смотрите также, как накануне в товарищеском матче Украина переиграла Эстонию 1:0

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источники: Сегодня|Спорт , Украинская ассоциация футбола

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