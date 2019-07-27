"Шахтер" в Одессе: Луиш Каштру взял на матч с "Динамо" 28 игроков

"Горняки" – фавориты поединка, в котором будет разыгран первый трофей нового футбольного сезона

Тайсон в Одессе. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вечером 27 июля "Шахтер" прибыл в Одессу, где в воскресенье в матче за Суперкубок Украины встретится с киевским "Динамо". Стартовый свисток на 34-тысячном стадионе "Черноморец", который обещает быть заполненным под завязку, прозвучит в 21:00. Это будет первое в истории противостояние Луиша Каштру, нового тренера "горняков", и наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

Смотрите онлайн Динамо - Шахтер матч за Суперкубок Украины 28 июля

На первую игру сезона "Шахтер" отправился в полном составе:

вратари : Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин защитники: Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили

Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо

Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде

Как мы писали ранее, экс-тренер "Динамо" назвал главный козырь "Шахтера" в матче за Суперкубок. По словам Йожефа Сабо, перед стартовым поединком сезона кадровая ситуация – в пользу "горняков". Напомним, у киевлян не сыграют Цыганков и Соль.

Где смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн Суперкубок Украины

Также сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра. Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. Интересно, что на матче за Суперкубок будет использована VAR.

Как отмечалось прежде, букмекеры уже назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" по пенальти в Кубке Украины-2019

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