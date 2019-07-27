"Шахтер" в Одессе: Луиш Каштру взял на матч с "Динамо" 28 игроков
"Горняки" – фавориты поединка, в котором будет разыгран первый трофей нового футбольного сезона
Вечером 27 июля "Шахтер" прибыл в Одессу, где в воскресенье в матче за Суперкубок Украины встретится с киевским "Динамо". Стартовый свисток на 34-тысячном стадионе "Черноморец", который обещает быть заполненным под завязку, прозвучит в 21:00. Это будет первое в истории противостояние Луиша Каштру, нового тренера "горняков", и наставника "Динамо" Александра Хацкевича.
Смотрите онлайн Динамо - Шахтер матч за Суперкубок Украины 28 июля
На первую игру сезона "Шахтер" отправился в полном составе:
- вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- защитники: Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили
- полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо
- нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде
Как мы писали ранее, экс-тренер "Динамо" назвал главный козырь "Шахтера" в матче за Суперкубок. По словам Йожефа Сабо, перед стартовым поединком сезона кадровая ситуация – в пользу "горняков". Напомним, у киевлян не сыграют Цыганков и Соль.
Где смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн Суперкубок Украины
Также сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра. Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. Интересно, что на матче за Суперкубок будет использована VAR.
Как отмечалось прежде, букмекеры уже назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" по пенальти в Кубке Украины-2019
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