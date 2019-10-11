Sold out! На матче Украина – Литва ожидается аншлаг

ОСК Металлист / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сборная Украины сыграет с Литвой в матче отбора на Евро-2020, который пройдет на ОСК Металлист. Мы проведем онлайн матча Украины – Литва с яркими фото и видео голов.

Сообщается, что на этот поединок болельщики раскупили все билеты. Отметим, что стадион в Харькове вмещает 40 тысяч человек.

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Напомним, что в минувшие дни главный тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

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Также сегодня можно посмотреть онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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