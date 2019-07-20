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Сработали головой: обзор контрольного матча "Шахтер" – "Колос"

20 июля, 09:43

"Горняки" отправили в ворота соперника по мячу в каждом из таймов

Донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к новому сезону в контрольном матче обыграл дебютанта Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки. Победу команде Луиша Каштру принесли голы Фернандо и Данила Сикана. Интересно, что оба мяча были забиты после ударов головой.

"Шахтер" – "Колос" – 2:0
Голы: 1:0 Фернандо (22), 2:0 Сикан (65)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко (к), Сиприано, Пихаленок, Маркос Антонио (Танковский, 46), Дентиньо, Сикан, Фернандо, Бланко Лещук

Ранее мы писали, что "Шахтер" вернул бразильского полузащитника в родной клуб. Ближайшие полгода Веллингтон Нем проведет в Бразилии.

Кстати, "Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу. С лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

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Тег футбол, товарищеский матч, видео голов, Шахтер Донецк, Колос Ковалевка

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Сегодня|Спорт

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