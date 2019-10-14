Сумасшествие в Киеве: на матче Украина – Португалия ждут аншлаг

Болельщики раскупили почти все билеты

НСК Олимпийский / Фото: Facebook

Сборная Украины в матче восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 примет национальную команду Португалии. Онлайн матча Украина – Португалия 14 октября смотрите в трансляции на нашем сайте. Ранее мы рассказывали, что самый дорогой украинский футболист сравнил Шевченко с Криштиану Роналду.

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, матч посетят 67 800 болельщиков (в продажу поступили 68 000 билетов). Киевская арена рассчитана на 70 000 зрителей.

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Кстати, Шева "убрал" защитника "Динамо" на матч против Португалии. В заявку не попал защитник Динамо Артем Шабанов, которого сменил хавбек итальянского Лечче Евгений Шахов.

Как мы писали ранее, Криштиану не забивал только Украине: смотрите все голы Роналду в отборе Евро-2020. Андрей Шевченко намерен и сегодня оставить на голодном пайке 5-кратного обладателя "Золотого мяча", лишив его пространства на поле НСК "Олимпийский".

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