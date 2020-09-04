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"У меня не было шансов отбить удар Зинченко": признание голкипера сборной Швейцарии

4 сентября, 01:37

Елена Павлова Елена Павлова

Янн Зоммер после первого матча Лиги наций прокомментировал шикарный гол Украины

В первом туре Лиги наций сборная Украины переиграла Швейцарию на своем поле – 2:1. Решающий гол во Львове на 69-й минуте забил полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Украинский футболист грациозно перекинул вратаря соперников. Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер после матча прокомментировал шикарный гол Зинченко в свои ворота.

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Напомним, что свой победный гол Александр Зинченко посвятил умершему от коронавируса врачу сборной Украины Антону или Ашоту Худаеву.

"У меня не было шансов отбить этот удар. Если Зинченко действительно задумывал так пробить, у него вышел фантастический гол", — передает слова Зоммера корреспондент Football.ua.

Партнеры по сборной поздравляют Александра Зинченко
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Партнеры по сборной поздравляют Александра Зинченко / Фото: Reuters

А вот, что рассказал Зинченко о своем шедевральном голе в Лиге наций:

"В первом пропущенном мяче я где-то не добежал, – признал Зинченко. – У нас есть проблемы, но мы не видели друг друга около года. Может, это сказалось. Нужно больше придерживать мяч впереди, чтобы команда могла отдохнуть. Что касается моего гола, то могу признаться, что когда я забил похожий мяч за "Манчестер Сити", то отдавал передачу. Но сегодня я готов поставить все свои зубы на то, что я именно бил", – признался Александр в эфире канала "Футбол 1".

Напомним, что во втором матче 4-й группы в Штутгарте Германия на последних секундах упустила победу над Испанией. И Украина с тремя очками возглавила свой квартет.

Смотрите полный обзор матча Украина – Швейцария

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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вратарь Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Александр Зинченко
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