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Украинские девушки-арбитры рассудят матч чемпионата мира Германия – Испания

12 июня, 14:46

Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль получила назначение на матч женского чемпионата мира

Катерина Монзуль и компания рассудят матч Германия - Испания на женском ЧМ-2019
Катерина Монзуль и компания рассудят матч Германия - Испания на женском ЧМ-2019. Фото: ФФУ

Украинская судейская бригада во главе с Катериной Монзуль будет работать в среду на поединке группы В финальной стадии женского чемпионата мира по футболу Германия – Испания. На линиях Екатерине помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять португалка Сандра Браж.

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Добавим, что встреча Германия – Испания состоится во французском Валансьен и начнется в 19:00 по киевскому времени. В первом туре немки с минимальным счетом обыграли сборную Китая, а испанские футболистки были сильнее команды ЮАР (3:1), хотя и пропустили гол первыми.

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Напомним, что в субботу гол 19-летней красотки принес Германии победу на старте женского чемпионата мира по футболу. Джулия Гвинн стала автором победного гола в матче группового этапа женского ЧМ-2019 Германия – Китай.


Женский футбол. Сборная Германии обыграла команду Китая. Фото AFP

А в матче-открытии женского чемпионата мира сборная Франции разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:0.


Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

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Тег женский футбол, Екатерина Монзуль

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Сегодня|Спорт

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