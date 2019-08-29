"Уже ничего не страшно": как игроки "Шахтера" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов

Луиш Каштру следит за жеребьевкой ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня "Шахтер" узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов. Трансляцию жеребьевки из Монако "горняки" всей командой смотрели в киевском Champion Hall вместе с украинскими журналистами. Столь оригинальное мероприятие стало возможным благодаря титульному спонсору "оранжево-черных".

Все результаты группового этапа Лиги чемпионов

Перед началом жеребьевки "Сегодня" поинтересовалась у Луиша Каштру, какую команду из первой корзины он хотел бы получить в соперники. Наставник "горняков" отшутился: "Наверное, "Барселону". Раз уж нам не суждено встретиться с португальскими командами, пусть будет город, который ближе всего к Португалии". Богдан Бутко на тот же вопрос: "Да нам, после двух лет подряд c "Манчестер Сити" уже ничего не страшно". Ну раз не страшно – получите того же соперника еще раз, решили высшие силы, и вновь отправили дончан в компанию подопечных Хосепа Гвардиолы. И как реакция – красноречивый жест Тараса Степаненко, обхватившего голову руками. Зато имя следующего соперника по группе – загребское "Динамо" – в зале встретили аплодисментами. А оппонента из четвертой корзины – "Аталанту" – уже с улыбками. Ну, еще бы – и тут предстоит встреча со старым знакомым – Русланом Малиновским.

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"У нас группа трех чемпионов": Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов доя "Шахтера"

Сразу после жеребьевки журналист "Сегодня" снова пообщался с Богданом Бутко. "Я угадал двух соперников – Загреб и "Аталанту". А "Сити" никто из нас не хотел – просто потому, что хотелось чего-то нового. Ну, почему опять без шансов? Год на год не приходится. Если бояться соперника, заем тогда на поле выходить? Все покажет только игра".

Луиш Каштру на наш вопрос, как ему группа, ответил: "Будет очень интересно. Все три наших соперника играют в абсолютно разный футбол, а значит матчи с ними будут не похожими друг на друга". А Манор Соломон честно признался: "Для меня все равно с кем играть – любая игра станет для меня событием. Я раньше не то что не играл в Лиге чемпионов, а даже никогда вживую не видел игру ЛЧ, только по телевизору".

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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