Вместо аншлага – четвертая часть: на "Лугано" ожидают только 20 000 болельщиков "Динамо"

Фаны Динамо / Фото: Twitter

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Сегодня, 12-го декабря, всего через пару часов киевское "Динамо" проведет последний матч в рамках группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано". На нашем сайте смотрите онлайн "Динамо" – "Лугано" с поминутным описанием ключевых событий на поле, а также интересными фото и видео.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по Киеву. Мы уже писали, где смотреть "Динамо" – "Лугано". Матч примет самая большая арена страны – НСК "Олимпийский". Однако, несмотря на то, что этот поединок жизненно важен для "Динамо", аншлага на трибунах не ожидается. По предварительным прогнозам эту встречу собираются посетить порядка 20 000 зрителей. Хотя к первым минутам противостояния количество болельщиков может и увеличиться, так как в кассах остались еще билеты и по 60 гривен.

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К слову, группа поддержки швейцарской команды тоже невелика – около 30-35 болельщиков.

Ранее мы сообщали, что Йожеф Сабо переживает за "Динамо": "Сейчас команда очень слабая". Но отдает победу киевлянам:

"Средней линии у "Динамо" нет. Матч с "Зарей", в котором "бело-синие" уступили по всем статьям, только подтверждает мои опасения. "Что происходит с центральными полузащитниками, непонятно. Радует разве что Сидорчук, но капитан не сыграет в матче с "Лугано" из-за удаления в поединке против "Мальме". И это может стать проблемой. Кто свяжет оборону с атакой, мне сказать трудно. Гармаш, Буяльский, Шапаренко… они заметно снизили свой потенциал. Все мы будем переживать за "Динамо". И я не могу не отдать им победу хотя бы потому, что соперник у них – команда, по европейским меркам, ниже среднего уровня", – признался Сабо.

Ранее мы давали все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

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