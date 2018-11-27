Военное положение и футбол: где "Шахтеру" принимать "Лион" в Лиге чемпионов

В понедельник в Украине было введено военное положение в ряде областей, которые прилегают к границе с Россией, к морской границе и границе с Приднестровьем, где базируется 13-я российская армия. В этой связи возник вопрос, смогут ли в этих регионах проводиться футбольные матчи, но на него пока нет конкретных ответов. Нужно ждать официальных решений.

Заключительный матч "Шахтера" в Лиге чемпионов пройдет 12 декабря в Харькове с "Лионом", причем там до 26 декабря будет действовать военное положение. УЕФА по этому поводу еще не делал заявлений, французский клуб – тоже.

Напомним, что билеты на домашние матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов начали продаваться еще 31 августа – сразу после жеребьевки группового турнира. Тогда болельщики могли приобрести билеты пакетом – на все три домашних поединка ЛЧ.

В свободную продажу билеты на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" поступили в середине ноября.

В Киев перенести встречу с "Лионом" не получится – на НСК "Олимпийский" 13 декабря "Динамо" сыграет с "Яблонцем". А вот во Львове "Шахтер" уже играл в Лиге чемпионов несколько лет назад.

Вчера УЕФА сообщил, что введение военного положения в Украине не помешает проведению игры Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Игра 5-го тура группового этапа состоится в четверг, 29 ноября, в Полтаве. Но Полтавская область не входит в число тех, где введено военное положение, а Харьковская – входит.

Напомним, что вчера "Шахтер" перед матчем с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов без Марлоса и Ракицкого тренировался в Германии.