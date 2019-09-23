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Ярмоленко начал – и закончил: главные события уикенда в ТОП-чемпионатах Европы

23 сентября, 12:17

Кирилл Круторогов

Фаны "Вест Хэма" провожали украинского вингера так, что ему казалось, будто он "закончил карьеру"

Ярмоленко - на коне

Ярмоленко - на коне / Фото: Getty Images

Очередной футбольный уикенд в ТОП-чемпионатах, даже в отсутствие на поле Зинченко, прошел с украинским акцентом. Гол Ярмоленко в ворота "Манчестер Юнайтед", фиаско "Барселоны" и рекорд "МанСити" – в обзоре главных событий выходных в футбольной Европе.

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"Вест Хэм" выиграл у "МЮ" – 2:0, и начало победе хозяев положил гол Ярмоленко. "Фелипе классно выкатил мне мяч, я попробовал пробить – и залетело. Это моя работа – забивать, отдавать ассисты, и ты должен быть спокоен, оказавшись в такой позиции. Я пока готов не на 100%, но с каждым матчем чувствую себя все лучше. Когда меня заменили, фаны провожали меня такими овациями, что казалось, я сейчас здесь заканчиваю карьеру. Великолепный прием!" – улыбнулся Ярмоленко, забивший свой второй гол в трех последних матчах АПЛ.

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Александр Зинченко впервые в этом сезоне не попал в заявку "МанСити", а его команда уничтожила "Уотфорд" – 8:0 (хет-трик у Бернарду Силвы). Это самая результативная победа "МанСити" в истории АПЛ. Давид Сильва на 52-й секунде забил самый быстрый гол этого сезона Премьер-лиги. А к 18-й минуте уже было 5:0 – рекорд скорострельности в Англии. Хосеп Гвардиола: "Обычно, когда до перерыва счет 5:0, второй тайм получается очень скучным. Мы же сделали все наоборот: заиграли еще агрессивнее и отлично доиграли матч".

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ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

В дерби Делла Мадоннина "Интер" не оставил шансов "Милану" (2:0) в формально выездном для себя поединке. Забили Брозович и Лукаку. У Ромелу 3 гола в четырех стартовых турах Серии А - и благодарность коучу Антонио Конте: "В свои 26 лет я хотел работать с тренером, который мог бы меня мотивировать каждый день". А сам Конте сказал: "Лукаку способен давать больше, и я не скрываю этого от него. Я часто повторяю, что у командира могут быть свои планы, но крайне важно, чтобы солдаты шли за ним и выполняли приказы".

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"Милан" не побеждает в дерби уже 7 матчей – за последние 20 лет это самая длинная для них серия. "Ювентус" не слишком убедительно справился с "Вероной" (2:1). Пропустили от экс-"динамовца" Мигеля Велозу, затем Аарон Рэмзи забил в дебютном матче за туринцев, а Роналду реализовал пенальти. В основе сыграл Джиджи Буффон, повторив рекорд Паоло Мальдини по количеству клубных матчей среди итальянцев (902). 

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

"Барселона" на­­несла лишь один удар в створ ворот "Гранады" и проиграла 0:2. Седьмой подряд выездной матч без победы для каталонцев,и это – несмотря на возвращение в строй Месси. 7 очков в пяти турах - их худший старт в чемпионате за 25 лет. 

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

"Бавария" разгро­­мила "Кельн" – 4:0. При этом Коу­­тиньо забил впервые в футболке мюнхенцев. Ни­­ко Ковач остался доволен: "У нас было всего 72 часа на восстановление, так что мы показали хорошую игру. Семь голов за неделю – хороший показатель, от которого можно отталкиваться в дальнейшем".

А защитник "Айнтрахта" Данни да Коста решил судиться со своей матерью и требует, чтобы она вернула шесть его игровых футболок с памятных для футболиста матчей.

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Источник: Сегодня|Спорт

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