Ярмоленко оказался не нужен туркам: украинцу не дали воссоединиться с Видой

Украинского полузащитника "Вест Хэма" предложили клубу Домагоя Виды. Но стамбульцам это не интересно

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Несмотря на заявление агента Вадима Шаблия о том, что Ярмоленко не собирается никуда уходить из "Вест Хэма", дальнейшее пребывание Андрея в лагере лондонских "молотобойцев" продолжает оставаться под вопросом.

Сегодня появилась информация, что лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который продолжает залечивать травму, предложили через агентов "Бешикташу". Об этом сообщило турецкое издание Fotospor. По информации источника, украинец хотел бы играть вместе с бывшим одноклубником Домагоем Видой, защищающим цвета "черных орлов" из Стамбула.

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Однако при встрече с руководством турецкого клуба конкретные суммы не обсуждались, а один из функционеров "Бешикташа" Эрдан Торуногулари заявил, что клуб не планирует сейчас эту аренду.

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Андрей Ярмоленко

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Напомним, ранее, со ссылкой на Sunday Mirror, появилась информация, что "Вест Хэм" предложил Ярмоленко в аренду другим клубам Англии, так как новый главный тренер лондонских "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет построить игру, в которую вингер сборной Украины якобы не вписывается.

Кроме того, сообщалось о том, что "Вест Хэм" не против вообще продать Ярмоленко, если за украинца предложат 21 млн евро.

Отметим, что недавно Ярмоленко отпраздновал свое 30-летие

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