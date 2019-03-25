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Забойный отбор Евро-2020: все результаты воскресенья

Сегодня, 00:39

Немцы добили голландцев, а венгры опустили с небес на землю хорватов

Немцы таки "завалили" Голландию
Немцы таки "завалили" Голландию. Фото: AFP
Забойный отбор Евро-2020: все результаты воскресенья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/806/499/5c9806499dab7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/806/499/5c9806499dab7.png Футбол Немцы добили голландцев, а венгры опустили с небес на землю хорватов

В воскресенье состоялись первые 10 матчей второго тура отборочного цикла Евро-2020. Интересно, что в них было забито аккурат 30 голов, то есть в среднем – по три в каждом поединке.

Главная сенсация произошла в Будапеште, где сборная Венгрии одержала волевую победу над вице-чемпионами мира хорватами – 2:1. 

Россия в Астане забила четыре сухих мяча украинскому вратарю сборной Казахстана Дмитрию Непогодову.

А в Амстердаме сборная Голландии, героически отыгравшись с 0:2, на последней минуте основного времени все-таки позволила Германии добыть победу со счетом 3:2.

Все результаты воскресенья

Группа I

  • Сан-Марино – Шотландия – 0:2
  • Казахстан – Россия – 0:4
  • Кипр – Бельгия – 0:2

Группа Е

  • Уэльс – Словакия – 1:0
  • Венгрия – Хорватия – 2:1

Группа G

  • Израиль – Австрия – 4:2
  • Словения – Македония – 1:1
  • Польша – Латвия – 2:0

Группа C

  • Сев.Ирландия – Беларусь – 2:1
  • Голландия – Германия – 2:3

Напомним, в понедельник в 21:45 по киевскому времени сборная Украины проведет свой выездной матч против Люксембурга. Как сообщалось ранее, наша команда перед матчем с "карликом" потеряла форварда. 

Также сообщалось, что на фартовый Люксембург сборная Украины выйдет с нефартовым арбитром.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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