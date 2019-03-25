Забойный отбор Евро-2020: все результаты воскресенья
Немцы добили голландцев, а венгры опустили с небес на землю хорватов
В воскресенье состоялись первые 10 матчей второго тура отборочного цикла Евро-2020. Интересно, что в них было забито аккурат 30 голов, то есть в среднем – по три в каждом поединке.
Главная сенсация произошла в Будапеште, где сборная Венгрии одержала волевую победу над вице-чемпионами мира хорватами – 2:1.
Россия в Астане забила четыре сухих мяча украинскому вратарю сборной Казахстана Дмитрию Непогодову.
А в Амстердаме сборная Голландии, героически отыгравшись с 0:2, на последней минуте основного времени все-таки позволила Германии добыть победу со счетом 3:2.
Все результаты воскресенья
Группа I
- Сан-Марино – Шотландия – 0:2
- Казахстан – Россия – 0:4
- Кипр – Бельгия – 0:2
Группа Е
- Уэльс – Словакия – 1:0
- Венгрия – Хорватия – 2:1
Группа G
- Израиль – Австрия – 4:2
- Словения – Македония – 1:1
- Польша – Латвия – 2:0
Группа C
- Сев.Ирландия – Беларусь – 2:1
- Голландия – Германия – 2:3
Напомним, в понедельник в 21:45 по киевскому времени сборная Украины проведет свой выездной матч против Люксембурга. Как сообщалось ранее, наша команда перед матчем с "карликом" потеряла форварда.
Также сообщалось, что на фартовый Люксембург сборная Украины выйдет с нефартовым арбитром.
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