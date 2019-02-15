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"Феррари" показала новый болид Формулы-1, приуроченный к 90-летию компании

Сегодня, 14:47

В новом сезоне напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний Шарль Леклер

Фото: Twitter
"Феррари" показала новый болид Формулы-1, приуроченный к 90-летию компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b4/7f4/5c66b47f45fa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b4/7f4/5c66b47f45fa2.jpg Формула 1 В новом сезоне напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний Шарль Леклер

15 февраля команды Фомулы-1 в "Феррари" представили новую машину. Как и ожидалось, новинку назвали SF90 – в честь 90-летия компании, основанной Энцо Феррари в 1929-м.

SF90 (внутренний индекс – 670) – это 65-я машина, построенная "Феррари" для выступлений в Формуле 1. Машина соответствует требованиям регламента на сезон 2019 года, наиболее заметные отличия от прошлогодней SF71H – иная форма и конфигурация переднего и заднего антикрыльев.

В сезоне 2019 года напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний монегаск Шарль Леклер, в прошлом году дебютировавший в Формуле 1 в составе "Заубер".

Ранее новые болиды презентовали следующие команды:

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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Тег Формула-1, феррари

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Источник:

F1News

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