"Феррари" показала новый болид Формулы-1, приуроченный к 90-летию компании
В новом сезоне напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний Шарль Леклер
15 февраля команды Фомулы-1 в "Феррари" представили новую машину. Как и ожидалось, новинку назвали SF90 – в честь 90-летия компании, основанной Энцо Феррари в 1929-м.
SF90 (внутренний индекс – 670) – это 65-я машина, построенная "Феррари" для выступлений в Формуле 1. Машина соответствует требованиям регламента на сезон 2019 года, наиболее заметные отличия от прошлогодней SF71H – иная форма и конфигурация переднего и заднего антикрыльев.
В сезоне 2019 года напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний монегаск Шарль Леклер, в прошлом году дебютировавший в Формуле 1 в составе "Заубер".
Ранее новые болиды презентовали следующие команды:
Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.
Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.
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