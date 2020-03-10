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Лигу чемпионов и Лигу Европы могут приостановить из-за коронавируса, начиная с 1/4 финала

10 марта, 18:07

Александр Трикиша

Сейчас УЕФА приходится запрещать футболистам пожимать руки и проводить матчи без зрителей

УЕФА может приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса, начиная с четвертьфинальной стадии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Catalunya Radio. Из-за угрозы эпидемии часть матчей 1/8 финала турниров, в том числе и "Вольфсбург" – "Шахтер", пройдет без зрителей. 1/4 финала еврокубков должна стартовать с апреля.

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Как мы писали ранее, Европейские ассоциации просят УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год. Из-за эпидемии коронавируса большинство матчей внутренних чемпионатов переносится, поэтому организаторы боятся, что не успеют заверить клубный сезон до начала Евро-2020.

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Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источник: Сегодня

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