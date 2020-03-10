Лигу чемпионов и Лигу Европы могут приостановить из-за коронавируса, начиная с 1/4 финала

Сейчас УЕФА приходится запрещать футболистам пожимать руки и проводить матчи без зрителей

УЕФА может приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса, начиная с четвертьфинальной стадии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Catalunya Radio. Из-за угрозы эпидемии часть матчей 1/8 финала турниров, в том числе и "Вольфсбург" – "Шахтер", пройдет без зрителей. 1/4 финала еврокубков должна стартовать с апреля.

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Как мы писали ранее, Европейские ассоциации просят УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год. Из-за эпидемии коронавируса большинство матчей внутренних чемпионатов переносится, поэтому организаторы боятся, что не успеют заверить клубный сезон до начала Евро-2020.

Реклама

Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама