"Нужно быстрее проводить замены": Степаненко – о "гвозде" от "Динамо" и спасительных голах "Шахтера"

Полузащитник "горняков" после феерического матча в Загребе рассказал о своей травме и волейбольном мяче хозяев

Тарас Степаненко и Луиш Каштру / Фото: Reuters

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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал матч против "Динамо" Загреб, рассказав о ситуации со своей травмой, поздних заменах, "волейбольном" голе хозяев и о том, каким образом "горнякам" удалось спастись. Напомним, проигрывая 1:3, "Шахтер" забил Загребу два мяча в добавленное время и благодаря суперволевой ничьей 3:3 вышел на второе место в группе С Лиги чемпионов.

Обзор матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" Донецк (3:3)

"Результат удовлетворительный, играли неплохо, лучше, чем в домашней игре с Загребом, – заявил после сумасшедших 3:3 Тарас Степаненко. – У нас сейчас такой период, что не можем воспользоваться своим преимуществом, много пропускаем. Нужно поработать над этим"

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Степаненко получил минимальную травму и был заменен в концовке матча, но не сразу.

"Я попросил замену из-за травмы, но быстро разыграли штрафной и мне пришлось остаться. И мы еще и пропустили…Что с удалением Марлоса, что с моей травмой, я считаю, нужно быстрее проводить замены. Хорошо, что все так закончилось, но замены можно было и раньше проводить"

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"Тяжело сказать сейчас, насколько серьезная травма, когда вернемся домой, ноги остынут, посмотрим", – говорит Тарас Степаненко.

Рассказал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и о том, как "горнякам" удалось отыграться.

"Терять нам было нечего, пошли в атаку, начали подавать в штрафную, забили один гол. Потом пенальти, я так и не понял сразу, на ком поставили. Хорошо, что все закончилось хорошо. В этом месяце у нас тяжелые матчи. Перерыв после следующего матча в чемпионате с киевским "Динамо" может пойти нам на пользу"

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Первый пропущенный "Шахтером" мяч от загребцев случился после того, как форвард хозяев Бруно Петкович сумел в верховой борьбе переиграть и Степаненко, и Кривцова.

"Не важно, кто должен был держать его. Мы были вдвоем, но с ним тяжело бороться, огромный парень, как волейболисты вбивают "гвозди", когда им хорошо накинут, так и тут. Смотрели повтор, мы вдвоем с ним, а он нас и не заметил. Это все антропометрия, чисто природой человеку дано, здесь ничего не сделаешь", – подытожил Тарас Степаненко

Добавим, что противостояние соперников "Шахтера" и загребского "Динамо" по группе С ознаменовалось сенсацией. "Манчестер Сити" потерял очки в матче против "Аталанты", завершившемся вничью 1:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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