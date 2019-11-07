"Я был уверен": Тете рассказал, как в Загребе забил пенальти, который не видел тренер "Шахтера"

Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "горняков" Тете на 98-й минуте невероятного матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" забил с пенальти гол, который принес дончанам сумасшедшую ничью 3:3. Теперь по дополнительным показателям "оранжево-черные" опережают хорватов, занимая второе место в группе С Лиги чемпионов. После поединка на "Максимире" 19-летний бразилец Тете, сумма отступных в контракте которого с "Шахтером" составляет 150 миллионов евро, рассказал о решающих мгновениях триллерного поединка в Загребе.

Смотрите видео гола Тете и то, что ему предшествовало

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- Я благодарю Бога за этот гол. Наша команда очень хорошо себя показывала, даже в самые сложные моменты, и в итоге удалось добиться ничьей, – заявил после сумасшедшей ничьей в Загребе Тете.



- Как ты решился взять мяч в такой момент – на 90+8 минуте?

- Был уверен в себе. Чувствовал, что могу забить, и, слава Богу, мне удалось.



- Это самый драматичный и эмоциональный поединок в твоей карьере?

- Да, вне всяких сомнений. Лига чемпионов и матч с таким накалом... Я очень счастлив!

"Хотел бы поблагодарить президента, который привел меня в этот клуб, верил в меня. Этот гол посвящаю ему", – добавил Тете

Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, что не смотрел, как Тете пробивал пенальти. "Когда арбитр пошел смотреть VAR, мы были уверены, что там был фол на Пятове. Тете и Тайсон сами решили, кто будет бить этот пенальти. И нужно заметить, что Тете пробил очень уверенно, без нервов. Я, честно, говоря, впервые в своей карьере отвернулся, когда Тете бил. Не мог на это смотреть", – признался главный тренер "горняков".

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Обзор матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" Донецк (3:3)

Напомним, что противостояние соперников "Шахтера" и загребского "Динамо" по группе С ознаменовалось сенсацией. "Манчестер Сити" потерял очки в матче против "Аталанты", завершившемся вничью 1:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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