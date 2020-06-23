"И не говорите про мои глупые поступки": скандалист тура о массовом заражении на турнире Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который известен не только своей игрой, но и скандальными выходками, раскритиковал организаторов выставочного турнира Adria Tour. Соревнования Новака Джоковича оказались источником коронавируса.

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Напомним, что участники выставочного турнира, который организовал серб Джокович, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе. В итоге несколько участников турнира и тренеров оказались зараженными.

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"Молюсь за всех игроков, которые заразились коронавирусом. Но теперь больше ничего не говорите мне про мои глупые или безответственные поступки", — написал Кирьос у себя в Twitter.

Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублев и Джокович, отменили. Решение было принято после того, как коронавирус выявили у болгарина Григора Димитрова- одного из участников соревнований.

При этом первая ракетка мира Джокович отказался сделать тест на коронавирус, несмотря на тесный контакт с заразившимися во время турниров и различных мероприятий, призванных раскрутить Adria Tour. Однако позже согласился и тоже оказался инфицированным COVID-19. В итоге оставшиеся этапы Adria Tour также были отменены.

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