Скандал в теннисе: танцевал и давал пять зараженному COVID-19, но отказался от теста на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от теста на коронавирус, после того как COVID-19 нашли у болгарского теннисиста Григора Димитрова. При этом в последнее время сербский спортсмен регулярно контактировал с болгарином во время серии организованных им выставочных турниров Adria Tour.

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Финал второго уик-энда Adria Tour между Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым, который проходил в хорватском Задаре отменили из-за положительного теста Димитрова на коронавирус. Однако при этом сам Джокович отказался от прохождения теста на наличие заражения, поскольку не испытывает никаких симптомов, как все в его команде и окружении.

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Сообщается, что по прибытии в Белград Новак свяжется с эпидемиологом и врачом и будет следовать всем рекомендациям медицинской службы. Отметим, что перед стартом второго выставочного турнира в Задаре Джокович, Димитров, Зверев и еще группа теннисистов играли в баскетбол с лидером чемпионата Хорватии.

А ранее теннисисты даже устроили вечеринку с раздеванием. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали в ночном клубе, напрочь позабыв о коронавирусе.

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Добавим, что лучший теннисист мира Новак Джокович перед турниром в Белграде встречался с зараженным коронавирусом баскетболистом "Партизана" Деяном Милоевичем. А до этого Джокович пригрозил завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса.

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