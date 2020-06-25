"Он не стоял с пистолетом": известный француз защищает Джоковича, организовавшего вспышку COVID-19

Известный французский теннисист, победитель турнира Большого шлема Ришар Гаске высказался по поводу выставочного турнира Новака Джоковича, который стал очагом коронавируса. При этом Гаске как мог вступился за первую ракетку мира из Сербии. Мол, это же не Новак заставлял людей приезжать на Adria Tour на Балканах.

Реклама

Напомним, во время Адриатического тура заразился не только Джокович, но и другие участники соревнований – среди них болгарин Димитров, хорват Чорич, серб Троицки и его беременная супруга, а также несколько тренеров.

Читайте также: После футбола и танцев – на паркет: новые приключения лучшего теннисиста мира и его звездных друзей

"Новак ни в чем не виноват. Он никого не заставлял играть и приходить на трибуны. Он не стоял над людьми с пистолетом. Это власти Хорватии пустили людей. Но вообще это сумасшествие. Сейчас нигде в мире нет таких скоплений людей", — цитирует Гаске L'Equipe.

Александр Зверев, Новак Джокович, Григор Димитров и Доминик Тим во время Адриатического тура / Фото: Instagram

Реклама

При этом француз забыл, что еще турнир проходил 13-14 и 20-21 июня в сербском Белграде, где также были зрители и могли заразиться игроки. А уж потом Adria Tour переехал в хорватский Задар. Отметим,что общественность и раньше критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию и даже устроили вечеринку в ночном клубе.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран из-за того, что COVID-19 обнаружили у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова.

Смотрите, как Джокович развлекался на карантине

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама