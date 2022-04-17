Арестович: потери ВСУ в 8-10 раз меньше, чем у российской армии

Советник главы ОП опроверг российский фейк

Алексей Арестович прокомментировал потери военных РФ И Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

Арестович опроверг распространенную Россией недостоверную информацию, что якобы потери Украины уже превысили 20 тысяч погибших военных.

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"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал он.

По словам Арестовича, россияне также убили огромное количество мирных украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

Президент назвал число погибших

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: в настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

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Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что"трудно сказать, сколько из них выживет".

Потери России составляют более 20 тысяч военных.

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